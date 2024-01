Renato Sanches réapparaît avec le maillot de l’AS Roma sur les réseaux sociaux

L’AS Roma a connu des dernières semaines agitées. Entre le départ attendu de son directeur sportif Tiago Pinto et le licenciement de son entraîneur José Mourinho - remplacé par un ancien de la maison, en la personne de Daniele De Rossi - la direction du club de la Louve devait également gérer le cas Renato Sanches (26 ans). Très peu utilisé par le Special One depuis son arrivée en prêt en provenance du Paris Saint-Germain l’été dernier (9 matches disputés TCC dont seulement 3 titularisations, 1 but, 0 passe décisive), le milieu de terrain portugais ne se sentait clairement plus apprécié à sa juste valeur de l’autre côté des Alpes.

Une sortie ordonnée par le Mou seulement 18 minutes de jeu après son entrée en jeu fût même la goûte de trop pour lui, qui avait décidé d’effacer toute référence aux Giallorossi en description et en photo de profil Instagram. Néanmoins, on apprend par le biais de la presse transalpine que l’international de la Seleçao das Quinas (32 sélections, 3 buts) est réapparu sur le réseau social avec le maillot jaune-et-rouge, seulement quelques jours après l’éviction de son technicien et compatriote en plein milieu de saison. Une fin de tension après le départ précipité de Mourinho ou seulement un revirement de situation après discussion avec le board romain ? Affaire à suivre.