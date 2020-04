Coronavirus, Tottenham : Aurier et Sissoko épinglés

« Certains pensent être invincibles. Non, il faut faire attention, respecter les consignes, restez à la maison. Il faut rester prudent, le virus va plus vite que nous ». Au micro d'Europe 1 début avril, l'international tricolore Moussa Sissoko prévenait de la gravité de la situation. Mais visiblement, comme le rapportent de nombreux médias anglais comme le Guardian, le discours de l'ancien du TFC n'est pas forcément en adéquation avec ses actes...

Et pour cause, lui et son coéquipier Serge Aurier se sont entraînés ensemble. Le latéral ivoirien a ainsi publié des vidéos sur son compte Instagram où on voit les deux hommes ne pas respecter les distances nécessaires, en plus de briser les règles concernant l'exercice physique en extérieur qui n'est autorisé que seul ou avec des membres de son foyer. Tottenham est déjà monté au créneau. « On parlera aux deux joueurs », a ainsi lancé un prote-parole du club. On rappelle que plus tôt, José Mourinho avait lui aussi été épinglé après avoir organisé une séance d'entraînement avec plusieurs de ses joueurs en extérieur.