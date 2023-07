Manchester United va finaliser l’arrivée d’André Onana

La suite après cette publicité

C’est la fin d’un long feuilleton. Après plusieurs jours de négociations, Manchester United est tout proche d’officialiser l’arrivée d’André Onana. Selon les informations de The Athletic, les Red Devils devraient tomber d’accord aujourd’hui sur le contrat avec le gardien camerounais. L’actuel gardien de l’Inter Milan va signer un contrat de 5 ans.

Le média britannique précise aussi que l’Inter Milan devrait tomber d’accord avec les Mancuniens sur une offre de 43 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. La somme est encore en discussions. L’officialisation devrait intervenir en début de semaine puisque le joueur souhaite participer au stage de présaison avec Manchester United. Pour rappel, le club anglais décolle pour New York ce mercredi et veut avoir le Lion Indomptable dans son effectif à ce moment-là.

