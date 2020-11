OM : les choix perdants d'André Villas-Boas

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille avait rendez-vous pour marquer l'histoire ce mercredi soir. En effet, si les Marseillais perdaient cette rencontre contre le FC Porto, ils allaient être les seuls à enchaîner treize défaites de suite dans la compétition, dépassant alors Anderlecht, qui n'avait fait mieux que douze. Évidemment, cela est arrivé avec une défaite deux buts à zéro.

Pourtant, André Villas-Boas a essayé ce mercredi. Il a même offert quelques surprises avec la titularisation de Léo Balerdi en lieu et place de Duje Caleta-Car et surtout de Luis Henrique, titulaire pour la première fois sur le côté gauche. Le Portugais a aussi laissé sur le banc Dimitri Payet et Dario Benedetto, l'Argentin étant remplacé par Valère Germain. Il s'est exprimé sur le match du jeune Brésilien susmentionné.

« C'est son premier match. Mais c'est dur, c'est la C1. On a voulu aller sur les cotés et faire des un contre un, mais on n’a pas eu beaucoup d'espace. On a vu beaucoup de bonnes choses, mais il doit travailler. Je dois le soutenir parce que c'était un match difficile, avec beaucoup de responsabilités. On doit encore travailler et il doit avoir du temps », a-t-il expliqué.

Payet a montré un peu de foot

Leonardo Balerdi aussi était un choix qui ne s'est pas révélé judicieux. Le jeune Argentin s'est fait avoir sur une touche, s'est fait exclure tout en causant le penalty du 2-0. S'il n'a pas voulu accabler son joueur, on se demande quand même si l'idée était bonne. En ce qui concerne les remplaçants, tout a changé quand ils sont entrés.

Avec Dimitri Payet, même hors de forme, on a vu un peu de football quand Dario Benedetto s'est procuré quelques occasions et a frappé le poteau. Alors que l'OM cherche aussi à marquer son premier but dans la compétition, il aurait peut-être été plus judicieux de mettre ces deux-là sur le terrain dès le coup d'envoi. Des tentatives, mais c'était tout...