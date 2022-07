Quel avenir pour Mauricio Pochettino ?

La suite après cette publicité

Malgré ses déclarations d’amour répétées envers le Paris Saint-Germain et sa volonté affichée d’honorer sa dernière année de contrat, Mauricio Pochettino savait que son sort était scellé. Considéré comme l’un des pires entraîneurs des Rouge et Bleu de l’ère QSI, l’Argentin a été officiellement libéré de son contrat hier après-midi. Un divorce à l’amiable qui permet à l’ancien coach de Tottenham et à son staff de toucher une dizaine de millions d’euros. Et de partir beau joueur en dépit des critiques.

« Je veux souhaiter à tout le monde au PSG le meilleur pour l'avenir, aux propriétaires, à la direction, aux joueurs, au staff et aux supporters. Je veux dire merci à Nasser (Al-Khelaïfi) de m'avoir donné l'opportunité de faire à nouveau partie de la famille du PSG. Nous avons partagé quelques moments extraordinaires et de belles victoires tous ensemble et, en tant que staff, chaque expérience est une leçon qui te permet de progresser pour l'avenir. Nous sommes fiers de partir sur un titre de champion de France pour un club qui a tellement signifié pour ma famille et moi, en tant que joueur, capitaine et entraîneur. À bientôt. Mauricio », a-t-il posté hier sur son compte Instagram.

Revenir en Premier League, oui mais…

Reste maintenant à savoir ce que va faire Pochettino. Si son compte en banque est bien rempli, l’Argentin ne souhaite pas forcément prendre plusieurs mois de vacances. Peu de temps après son arrivée au PSG, il avait d’ailleurs fait savoir qu’un retour en Premier League le bottait bien. Mais où signer ? The Sun confirme que le technicien veut bel et bien faire son come-back dans le championnat anglais. Pour aller où ?

Le tabloïd et Skysports ont fait le tour de la question et, sans surprise, les options ne sont pas légion pour Pochettino. Voire nulles pour l’instant. Le siège de Manchester United a été pris par Erik ten Hag, Arsenal a renouvelé sa confiance à Mikel Arteta tandis qu’Antonio Conte, que l’on annonçait sur le départ, a réussi à qualifier Tottenham pour la Ligue des Champions. De plus, l’Italien a vu son club lui offrir 4 recrues pour un total de 87 M€. À part attendre que l’un de ces coaches se fasse limoger, Mauricio Pochettino ne semble pas avoir d’autres solutions.