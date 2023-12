Premier League : Manchester City est en crise !

Cela reste un fait rare, mais l’Etihad Stadium a poussé un violent coup de gueule ce samedi après-midi. Alors qu’il menait tranquillement au score face à Crystal Palace, Manchester City s’est écroulé en fin de match et a concédé un match nul dans les derniers instants de la partie, après un penalty transformé par les Eagles (2-2). Sous les huées et les sifflets de son public, les Skyblues sont descendus à la quatrième place de Premier League, alors que Liverpool, Arsenal et Aston Villa n’ont pas encore joué.

Une situation de plus en plus préoccupante, étant donné que les hommes de Pep Guardiola traversent une mauvaise série avec une seule victoire prise lors des six dernières journées de Premier League et restent à égalité de points avec le cinquième, Tottenham. En plus de s’éloigner du titre, le club cityzen pourrait donc même s’éloigner du podium, alors qu’il doit s’envoler en Arabie saoudite dans les prochaines heures pour disputer sa première Coupe du monde des Clubs.

Manchester City n’arrive plus à tuer les matches

«C’est vraiment malheureux, mais nous devons nous regarder en face et examiner nos décisions individuelles, puis nous regarder en tant que groupe. Nous ne pouvons blâmer personne d’autre. Nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-mêmes», a d’abord réagi le jeune Rico Lewis, au micro de la BBC, refusant de se plaindre du penalty concédé. «Comme je l’ai dit, c’est notre faute. Ce sont nos erreurs. Nous n’avons pas à nous plaindre, nous n’avons à le faire qu’à nous-mêmes», a concédé le buteur du soir.

De son côté, Pep Guardiola regrette le fait que son équipe ne parvienne pas à tuer les matches, bien qu’elle soit privée d’Erling Haaland, blessé. «Ce n’est pas de la malchance, c’est mérité. Nous avons donné deux points. Vous donnez ce penalty, vous le méritez. Nous ne sommes pas en mesure de clore les matches et c’est très difficile. Et le penalty ? Cela ne peut arriver», a-t-il regretté. Pour se relancer, Manchester City aura l’occasion de remporter un trophée important en cette fin d’année et il ne faudra pas se louper contre les Japonais de l’Urawa Red Diamonds, en demi-finale du Mondial des Clubs 2023.