Mercato PSG : Kylian Mbappé met le feu en Espagne

Kylian Mbappé maîtrise son sujet. Hier soir, l'international tricolore a été monstrueux lors de la victoire 5 à 1 face à Lorient. Auteur d'un doublé, il a régalé avec trois passes décisives. Une soirée parfaite pour KM7, qui a obtenu la note de 10 de la part de la Rédaction FM. Homme du match, le Français a aussi été l'homme de l'après-match. Toujours très à l'aise face aux médias, le crack de Bondy a fait le show, lui qui a lâché une bombe sur son avenir au micro de Prime Vidéo.

«L'année prochaine ? Qui sait. Je n'ai pas fait mon choix pour l'année prochaine. Je n'ai pas pris ma décision, je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments. Je n'ai pas envie de me tromper. Je peux comprendre que ça tarde un peu pour les supporters, car on en parle tous les jours. Mais si j'avais pris ma décision, je l'aurais dit. C'est un choix personnel. Je n'ai de compte à rendre à personne. Dans les bonnes choses et les mauvaises, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je prends mon temps».

Mbappé agite la presse espagnole

Relancé ensuite sur le sujet, le joueur en fin de contrat en juin a confié : «est-ce que rester au PSG c'est possible ? Oui, bien sûr». Une sortie médiatique qui a mis le feu en France. Mais pas que. En Espagne, où le Real Madrid est désigné depuis des semaines comme son futur club, les déclarations du champion du monde 2018 ont fait grand bruit. Dès minuit, l'émission El Chiringuito a consacré une large page à KM7. Josep Pedrerol a commencé par expliquer que le Français voulait envoyer un message à ceux qui disent qu'il a déjà signé quelque chose.

Présent en plateau, le journaliste Edu Aguirre s'est montré plutôt pessimiste : «Madrid doit avoir peur. Mbappé prend du recul». Un autre journaliste a été plus dur : «ceci n'est pas une façon de négocier avec le Real Madrid. Le club et l'institution sont au-dessus de tout». Dans la presse écrite aussi, la sortie du joueur de 23 ans fait réagir. "Mbappé surprend avec son avenir", titre AS. Le média madrilène demeure toutefois très optimiste concernant l'arrivée de l'attaquant dans la capitale ibérique.

Le Real Madrid serait toujours serein

«À Madrid, ils sont calmes en ce qui concerne l'opération Mbappé malgré ces "nouveaux éléments" dont parle le joueur près de deux mois avant la fin de son contrat. Kylian, qui de l'extérieur adopte un discours prudent lors de toutes ses annonces, est celui choisi pour être la pierre angulaire du prochain projet», ajoute AS. "Mbappé fait peur à Madrid. L'attaquant a installé la confusion après le match contre Lorient en parlant de son avenir, lance Marca de son côté avant de développer plus largement.

«Au Real Madrid, ils restent très calmes face à la situation et, comme l'a rapporté Marca, la signature du crack français est en bonne voie. Ce serait une grande surprise s'il revenait sur une décision qui semble avoir été prise (...) A moins de trois mois de la fin de son contrat, il semblerait étrange qu'au final ces "nouveaux éléments" auxquels il fait référence l'aient fait changer d'avis». Même la presse catalane a évoqué le cas du Français. Sport a écrit : «Mbappé sème le doute sur son avenir. Il n'écarte pas de prolonger à Paris». Le Français a remis une pièce dans la machine et relancé en personne le feuilleton concernant son avenir.