PL : Nottingham Forest écrase Brighton 7-0 !

Une semaine après s’être fait rouler dessus à Bournemouth (5-0), Nottingham Forest s’est soulagé lors de la réception de Brighton. Emmenés par leur duo Wood-Elanga, les Reds ont écrasé leurs adversaires 7-0 dans cette 24e journée de Premier League. Ils confirment leur 3e place au classement, à égalité avec Arsenal, 2e, qui est doté d’un meilleur goal-average.

Les Seagulls ont très rapidement vécu un cauchemar cet après-midi, à l’image du premier but du capitaine Dunk contre son camp (12e). Gibbs-White a doublé la mise (25e), avant le triplé de Chris Wood (32e, 64e, sp 69e). Le Néo-Zélandais cumule désormais 17 réalisations en championnat, alors qu’Elanga a offert trois passes décisives dans cette rencontre. Williams (89e) et Silva (90e+1) ont offert un succès plus large à Nottingham à la toute fin.