Everton : Fabio Cannavaro parmi les prétendants au poste d'entraineur

Everton continue d'auditionner des entraineurs pour leur banc, vaquant depuis le limogeage de Rafael Benitez il y a quelques jours. Les Toffees sont dans une situation délicate au classement et le choix de leur nouvel entraineur conditionne le reste de la saison. La liste des managers envisagés est longue mais les deux favoris semblent être Wayne Rooney, actuellement embourbé dans une saison plus que compliquée avec Derby County en Championship et Franck Lampard, libre depuis son éviction du poste d'entraineur de Chelsea.

La suite après cette publicité

Selon The DailyMail, un autre grand nom du football se serait ajouté à la liste. Celui de Fabio Cannavaro. Quand on évoque le champion du monde 2006 italien, le coaching n'est pas la première idée que l'on se fait de lui mais il entraine pourtant depuis 2014. Néanmoins aucune de ses expériences n'étaient en Europe, puisqu'il a surtout entrainé en Chine (13 matches en Arabie Saoudite). Sans poste depuis 2019, il reste malgré tout une cible envisagée par la direction d'Everton.