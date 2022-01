Everton : Rudi Garcia parmi les pistes pour remplacer Rafa Benitez

Samedi après-midi, Everton s'est incliné sur le terrain du dernier du championnat au moment du coup d'envoi, les Canaries de Norwich (2-1). Cette défaite a été celle de trop pour la direction des Toffees qui ont décidé de se séparer de leur entraineur, Rafael Benitez. Le technicien espagnol était arrivé au club cet été après le départ de Carlo Ancelotti. Ancien coach à succès de Liverpool, il arrivait dans une situation complexe étant donné la rivalité entre les deux clubs. Une piteuse première partie de saison aura eu raison de son poste d'entraineur du club (16e avec 19 points après 19 journées).

La suite après cette publicité

Remplacer un manager en cours de saison n'est pas toujours aisé, cependant Sky Sports annonce que la direction d'Everton aurait coché six noms pour venir s'asseoir sur son banc. Le quotidien britannique cite Rudi Garcia, l'ancien coach lyonnais sans club depuis son départ du club rhodanien en mai dernier, Frank Lampard, légende de Premier League qui a connu un passage mitigé sur le banc de Chelsea, ou encore Wayne Rooney, embourbé dans une saison plus que compliquée en Championship du côté de Derby County. Sky cite également Graham Potter le très bon coach de Brighton, Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique et ancien manager d'Everton (2013-2016) et enfin Duncan Ferguson, adjoint d'Ancelotti puis de Benitez qui pourrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison.