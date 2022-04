PSG : les confidences de Mauricio Pochettino sur son avenir

Ce dimanche soir, le PSG a tranquillement dominé Lorient lors de la 30eme journée de Ligue 1. Et si l'après match a été animé par la révélation de Mbappé sur son avenir, Mauricio Pochettino a également évoque son avenir au micro de Prime Video. Le technicien argentin est toujours indécis et ne ferme pas la porte à une prolongation de contrat en fin de saison.

«Si c'est possible de rester au PSG la saison prochaine ? Pour le moment, je ne discute pas de mon avenir avec les dirigeants du club. Il me reste un an de contrat, mais c'est important d'analyser avant de prendre une décision et après bien sûr, on respectera aussi la décision prise par le club pour le futur. Il se passera ce qu'il se passera.» Voilà qui est clair, ou pas.