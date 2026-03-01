PSG : Illya Zabarnyi fait enfin taire ses détracteurs !

Le transfert avait suscité beaucoup d’attentes l’été dernier tant le club avait lutté pour le récupérer. 66 millions d’euros pour arracher Illya Zabarnyi à Bournemouth après des mois de négociations. Un montant qui le propulsait dans le top 10 des défenseurs les plus chers de l’histoire. Avec Marquinhos et Pacho qui restaient sur une saison XXL, sa place dans la hiérarchie n’était pas évidente. Loin de là. Et les premières semaines l’avaient confirmé. Lors des quelques matchs disputés en début de saison, ses prestations avaient été trop irrégulières pour justifier une telle indemnité, et un investissement qui commençait à soulever des interrogations.

La première éclaircie sérieuse était venue face au Barça en C1 et puis plus rien ou presque jusqu’au week-end dernier match face au FC Metz. Sa prestation avait convaincu Luis Enrique qui lui avait alors rendu hommage. « Zabarnyi est un très grand joueur. Il a joué à ce niveau, je suis très content. C’est la première année et c’est difficile d’avoir de la confiance et d’être prêt pour jouer à chaque match. Mais je suis très content de sa performance. » Suffisant pour dissiper les doutes ? Pas encore. Mais ce samedi soir au Stade Océane, l’Ukrainien a franchi un cap. Aligné aux côtés de Pacho dans l’axe de la défense, il a produit son meilleur match avec le PSG. Solide dans les duels aériens, propre dans la relance, impérial sur chaque tentative havraise, et notamment décisif pour éteindre les rares percées de Soumaré et Boufal dans les couloirs. Si Safonov a sorti une parade miraculeuse dans ce match, devant lui, Zabarnyi n’avait laissé que des miettes.

Zabarnyi soulagé

En conférence de presse, après le coup de sifflet final, Luis Enrique ne s’est pas fait prier pour encenser un joueur qu’il a toujours défendu. « J’aime quand vous parlez en bien de Zabarnyi. Pour moi, il a été le meilleur joueur du PSG sur la pelouse ce soir. C’est important pour moi de voir qu’il y a des joueurs qui ont envie de jouer, d’être titulaire. » Une validation publique forte et pas anodine. De son côté, le joueur a aussi été soulagé par sa performance profitant aussi pour répondre aux critiques. « Les critiques, ça fait toujours partie du foot. Je suis toujours resté concentré, je fais ce que je sais faire. C’était un très bon match pour moi et je dois continuer. Cette victoire est importante, on est concentré sur chaque match, tous les matchs sont importants, c’est aussi simple que ça. »

Le PSG prend quatre points d’avance en tête de Ligue 1 après le nul de Lens à Strasbourg vendredi. Et dans les prochaines semaines, avec le choc face à Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions et la dernière ligne droite en championnat, Luis Enrique aura besoin d’une défense à toute épreuve. Si Zabarnyi confirme sa régularité et sa montée en puissance lors des prochaines échéances, les doutes sur son transfert de l’été commenceront sérieusement à se dissiper. En attendant, l’international ukrainien a bien fait taire les critiques.