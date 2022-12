Leeds - Manchester City : les compositions officielles

Match de clôture de ce la 17ème journée de Premier League ce soir, 10 jours seulement après la fin de la Coupe du Monde. Leeds reçoit le champion d’Angleterre en titre Manchester City (rencontre à suivre en direct commenté dès 21h00 sur FM). Une période du “Boxing day” cruciale pour les deux équipes. Les Peacocks doivent engranger un maximum de points pour se donner de l’air par rapport à la zone de relégation. De leur côté, les Citizens, dauphin d’Arsenal, veulent rester au contact des Gunners dans la course au titre.

Dans les rangs des locaux, Meslier est bien titulaire, tout comme Aronson et Rodrigo dans le 4-3-3 mis en place par Jesse Marsch. En ce qui concerne Manchester City, de nombreux joueurs ont participé au Mondial au Qatar et notamment aux phases finales. Cancelo, Walker ou encore Foden sont donc sur le banc. En revanche, Mahrez et Haaland sont bien alignés d’entrée.

Les compositions d’équipe :

Leeds : Klaesson – Kristensen, Cooper (cap), Koch, Struijk – Greenwood, Forshaw, Roca – Gnonto, Rodrigo, Aaronson

Manchester City : Ederson – Lewis, Stones, Akanji, Ake – Rodri, De Bruyne, Gundogan (cap) – Mahrez, Haaland, Grealish