OL : Fabio Grosso succède à Laurent Blanc

L’OL avait besoin de changements. Et comme souvent dans le monde du football, l’entraîneur est le premier fusible à sauter quand la situation sportive d’un club ne va pas. Dernier de Ligue 1 et avec seulement un point au compteur après quatre journées, Lyon réalise sûrement l’un des pires débuts de saison de son histoire moderne. Lundi 11 septembre, Laurent Blanc était officiellement démis de ses fonctions sur le banc des Gones après moins d’un an sur le banc rhodanien. Au fil de cette expérience contrastée entre une deuxième partie de saison 2022-2023 encourageante et un été désastreux, le technicien cévenol n’a jamais fait l’unanimité entre Rhône et Saône. Pointé du doigt pour ses choix douteux et un investissement jugé quasi inexistant par les supporters lyonnais, le champion du monde 1998 était sur la sellette depuis plusieurs semaines.

Depuis le début de cette trêve internationale, les dirigeants rhodaniens étaient à la recherche d’un remplaçant digne de ce nom. Et alors que les noms d’Oliver Glasner, Julen Lopetegui ou encore Habib Beye ont été avancés, la direction lyonnaise s’était vite penché sur le profil de Gennaro Gattuso comme nous vous l’avions révélé en exclusivité. Mais alors que l’ancienne teigne du milieu de terrain de l’AC Milan était devenue la piste numéro 1, les pensionnaires du Groupama Stadium ont changé d’avis au dernier moment.

Un ancien de la maison OL

Mal accueillie en interne, l’annonce de la probable arrivée de Gattuso à l’OL a obligé John Textor à mettre cette option en stand-by. L’Américain et son équipe se sont alors tournés vers un autre Italien : Fabio Grosso. Et c’est ce dernier qui a finalement coiffé son compatriote sur le fil. En effet, dans son communiqué, l’OL a donné plus de détails sur l’arrivée du champion du monde 2006. «L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la nomination de Fabio Grosso au poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle à compter du lundi 18 septembre. L’ancien défenseur international italien, Champion du Monde en 2006, s’est engagé jusqu’au 30 juin 2024, avec la possibilité de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire».

Libre de tout contrat depuis son départ de Frosinone, Grosso, qui est passé par Sion, Bari, l’Hellas Vérone ou encore Brescia, s’est distingué en décrochant le titre de Serie B la saison dernière avec les Ciociari. Jugé encore un peu tendre pour le très haut niveau, l’ancien latéral gauche fait face à un challenge intéressant. Mais il a l’avantage de bien connaître la maison lyonnaise pour y avoir évolué pendant deux saisons (2007-2009).