OM : ça vire au cauchemar pour Lilian Brassier !

L’Olympique de Marseille perd encore des points. Après un nul concédé contre Strasbourg la semaine passée (1-1), les hommes de Roberto De Zerbi sont tombés sur la pelouse de l’OGC Nice. Toujours à la deuxième place derrière le PSG, les Phocéens ont manqué l’occasion de creuser l’écart avec les poursuivants et n’ont pas été à la hauteur chez les Aiglons (0-2). À l’image d’une défense très fébrile, dans laquelle Lilian Brassier (25 ans) est complètement passé au travers.

Déjà de retour dans le onze face à Strasbourg pour la première fois depuis le naufrage contre Auxerre (1-3, 8 novembre), l’ex-Brestois avait été fautif sur le but encaissé, mais avait réalisé une seconde période convaincante, qui lui a donné le droit d’être de nouveau aligné pour débuter le Derby du Sud. Mais malgré son long passage sur le banc, le défenseur central de 25 ans a replongé ce dimanche soir. Crédité d’un terrible 1/10 par notre rédaction, le défenseur de 25 ans a vécu une soirée cauchemardesque.

Brassier impliqué sur les deux buts adverses

D’abord fautif sur une relance au début de l’action, le numéro 20 olympien se manquait encore devant Guessand, puis en tentant de sauver les siens de l’ouverture du score (7e). Plombé par cette triple erreur, le joueur de 25 ans s’est montré imprécis techniquement (11 ballons perdus) et très friable (33% de duels remportés). Brassier était encore battu dans le duel aérien sur l’action menant au second but niçois, avant d’être remplacé à l’heure de jeu. Dans les stats, l’OM n’a d’ailleurs pris qu’un seul point sur ses cinq derniers matchs lorsque Lilian Brassier a débuté en Ligue 1.

Si Roberto De Zerbi a notamment pointé du doigt son attaque, l’entraîneur olympien a glissé un mot sur son erreur : «on a concédé le premier but d’une très mauvaise manière. On a trop souffert. J’ai une vraie considération pour mes joueurs. Une défaite comme ça peut être importante. On a perdu mais ce n’est pas vraiment l’attitude, c’est la mentalité où on aurait dû être meilleur (…) "Cela peut arriver une défaite comme ça. On a gardé le ballon, on l’a fait tourner, mais pas vraiment à la bonne vitesse et pas toujours avec la bonne attitude», a-t-il dit sur DAZN avant de se montrer plus piquant en conférence de presse : «il (Brassier, ndlr) s’est loupé mais pas parce qu’on lui demande de faire le jeu, c’est une erreur qu’il a commise et tant que je suis là les défenseurs centraux devront jouer et si ça ne leur plait pas, ils pourront faire le match sur le banc ou en tribunes». De quoi remettre en question la charnière phocéenne avant un Olympico attendu contre l’OL, au Vélodrome.