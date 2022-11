Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut savoir de la Pologne

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification et le groupe :

La sélection polonaise a dû jouer des coudes pour obtenir son billet pour le prochain Mondial. Placés dans le groupe I des éliminatoires de la zone Europe avec l'Angleterre, l'Albanie, la Hongrie, Andorre et Saint-Marin, les Polonais se sont hissés à la seconde position, synonyme de qualifications pour les barrages. Ils n'auront donc pas réussi à déloger les Anglais de la première place qui leur était promise. En demi-finale de la voie B des barrages, les Białe Orły (Aigles Blancs) n'ont pas eu besoin de jouer, la Russie ayant été disqualifiée dans la foulée des mesures prises à la suite de la guerre en Ukraine. La Pologne s'est donc retrouvée en finale face à la Suède et l'a remportée 2 à 0 grâce à des buts de ses deux stars, Robert Lewandowski et Piotr Zielinski. Au Qatar, pour leur neuvième participation, les Polonais rencontreront le Mexique puis l'Arabie Saoudite et enfin le plus gros morceau, l'Argentine. Si la première place semble être réservée par l'Albiceleste, une deuxième place devrait être envisageable mais la tâche ne sera pas aisée alors que les Mexicains la convoitent eux-aussi.

Les qualités et faiblesses

La Pologne peut se targuer d'avoir un des meilleurs attaquants de la planète dans son effectif en la personne de Robert Lewandowski (voir ci-dessous) mais ce n'est pas tout. Plusieurs autres joueurs de la sélection polonaise sont capables de sortir le grand jeu lors du prochain Mondial au Qatar. Piotr Zielinski, qui n'est pas étranger à l'excellent début de saison de Naples, et Wojciech Szczęsny auront à cœur de faire taire les critiques au sein même de leur pays après un Euro 2020 décevant. Les Biało-czerwoni pourront aussi s'appuyer sur de nouvelles têtes qui commencent à se montrer dans leur club respectif comme Sebastian Szymanski et Nicola Zalewski. De belles promesses qui pourraient permettre à la Pologne de jouer les trouble-fêtes lors de ce Mondial.

La Pologne se présente au Qatar en tant que 26ème nation au classement FIFA, elle a donc perdu cinq places depuis la dernière grande compétition internationale (21ème). En effet, lors du dernier Euro, les Polonais s'étaient complétement manqués et avaient été sortis dès la phase de poules ce qui explique cette chute au classement. D'autant plus que les joueurs de Czesław Michniewicz restent sur des résultats décevant en Ligue des Nations. Les coéquipiers de Robert Lewandowski n'ont donc pas fait le plein de confiance avant ce Mondial alors qu'ils abordent la compétition avec une certaine appréhension. Logique au vu des résultats des Biało-czerwoni.

Le sélectionneur : Czesław Michniewicz

Depuis le 31 janvier 2022, l'équipe nationale polonaise est dirigée par Czesław Michniewicz. Après deux dernières expériences concluantes sur le banc des U21 de la Pologne puis du Legia Varsovie, l'homme de 52 ans a pris les rênes de la sélection polonaise. Malheureusement, ce dernier connait un début de parcours très mitigé en huit rencontres à la tête des Biało-czerwoni. Sous ses ordres, les Polonais restent sur trois victoires, trois défaites et deux matches nuls, un bilan qui ne plaide pas en sa faveur malgré la qualité des adversaires rencontrés (Pays-Bas, Belgique, Pays de Galles, tous les trois par deux fois en Ligue des Nations). Son contrat s'étire d'ailleurs seulement jusqu'au 31 décembre 2022 avec une année supplémentaire en fonction du parcours de la Pologne, pays dans lequel il aura évolué toute sa carrière de joueur mais aussi d'entraîneur, durant la prochaine Coupe du monde au Qatar.

La star : Robert Lewandowski

Le serial buteur polonais n'en finit plus d'affoler les compteurs avec le FC Barcelone, après huit saisons passées au Bayern Munich à battre tous les records et même ceux qu'on pensait intouchable (dont le record de but sur saison en Bundesliga, détenu par Gerd Muller pendant presque 40 ans). Son adaptation au jeu barcelonais s'est d'ailleurs faite en un temps record. L'attaquant de 33 ans en est déjà à 18 réalisations et 4 offrandes en 19 rencontres toutes compétitions confondues avec les Blaugranas. Ses statistiques en sélection sont toutes aussi impressionnantes. Avec la Pologne, Robert Lewandowski a marqué 76 buts en 134 matches. Le natif de Varsovie aura envie d'emmener les Biało-czerwoni le plus loin possible en tant que capitaine de la sélection polonaise mais aussi pour une de ses dernières participations, si ce n'est la dernière, à une phase finale de Coupe du monde.

L'attraction : Sebastian Szymanski

Le joueur prêté par le Dinamo Moscou au Feyenoord Rotterdam est en train de réussir un début de saison époustouflant avec le club néerlandais. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 16 rencontres, dont 13 en tant que titulaire, toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans s'est aussi imposé en sélection lors de la Ligue des Nations. Le jeune milieu de terrain a participé à toute la campagne avec notamment 3 titularisations sur les 4 rencontres disputées par la Pologne. On peut donc s'attendre à voir Sebastian Szymanski dans le onze type des Biało-czerwoni. Une belle consécration pour le milieu à vocation offensive qui compte 17 sélections (pour 1 réalisations et 2 offrandes) avec l'équipe dirigée par Czesław Michniewicz.

La liste provisoire de 47 joueurs :