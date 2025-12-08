Menu Rechercher
PSG : un fonds d’investissement à plus de 600 Md€ se rapproche

Par Dahbia Hattabi
Nasser Al-Khelaïfi @Maxppp

Le 30 mai dernier, Forbes a réalisé son classement des clubs les plus valorisés du monde en 2025. Vainqueur de la Ligue des Champions, le PSG est en 7e position. Bref tout va pour le mieux pour les pensionnaires du Parc des Princes et son propriétaire QSI. Un investisseur qui a été rejoint en 2023 par Arctos, qui possède environ 12,5 % des parts du club. « Nous sommes heureux d’accueillir Arctos dans la famille du Paris-Saint-Germain, comme partenaire et investisseur stratégique. En tant que club et institution, nous entrons dans la prochaine phase passionnante de la croissance et du développement du PSG », avait expliqué Nasser Al-Khelaïfi.

Mais près de deux ans plus tard, le club français pourrait être impacté par un changement majeur chez son partenaire. Le Financial Times révèle que le fonds d’investissement américain KKR, qui pèse plus de 600 milliards d’euros d’actifs, est en négociations pour acquérir Arctos Partners, qui est également entré au capital de Liverpool. Si cette opération va à son terme, le PSG pourrait donc être lié à un nouveau collaborateur.

