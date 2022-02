Real Madrid : Eduardo Camavinga se fait tacler

La suite après cette publicité

Le Real Madrid a signé une bonne opération hier soir, sur sa pelouse face à Granada. Sans pour autant briller, et en souffrant un peu même, les Merengues sont venus à bout des Andalous grâce à un but de Marco Asensio en deuxième période. Trois points qui permettent aux troupes de Carlo Ancelotti de prendre le large en tête de la Liga, profitant du nul de Séville face à Osasuna pour prendre six points d'avance au classement.

Mais tout n'est pas rose... Effectivement, si Asensio a encore marqué des points et continue peu à peu de se remettre tout le monde dans la poche, ce n'est pas le cas pour tous les joueurs de l'effectif. Ce lundi matin, il y en a deux qui sont pointés du doigt et critiqués : Rodrygo et Eduardo Camavinga. Le Français avait même été remplacé à la mi-temps par Carlo Ancelotti.

Un problème de positionnement ?

Marca parle ainsi « d'opportunité manquée » pour l'ancien Rennais, avec une « première période erratique » de sa part. Le journal souligne que l'entrée de Fede Valverde à sa place a complètement relancé les Madrilènes. Le quotidien AS, qui lui attribue la pire note de l'équipe avec un petit trèfle seulement, explique lui que le joueur n'est pas prêt pour jouer dans ce rôle devant la défense.

« Camavinga ne peut plus jouer en numéro 5 » ou « Rodrygo est le joueur à pointer du doigt, avec Camavinga », a-t-on entendu sur la Cadena SER. Clairement, pour la presse espagnole, Camavinga a laissé passer une belle opportunité de se montrer, même si on le rappelle, il n'est pas un milieu défensif et ce rôle de remplaçant de Casemiro ne le mettait donc pas forcément dans les meilleures conditions. Mais après ce match, difficile d'imaginer Carlo Ancelotti lui refaire confiance rapidement...