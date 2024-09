LdC : la liste du PSG est tombée

Qualifié pour la nouvelle formule de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a hérité d’un programme plus que chargé pour la phase de ligue. Les hommes de Luis Enrique ont en effet le calendrier le plus difficile de la compétition puisqu’ils devront affronter Girona, Arsenal, le PSV, l’Atlético, le Bayern Munich, Salzbourg, Manchester City et Stuttgart.

Pour mener sa campagne européenne à bien, Luis Enrique a convoqué un groupe de 25 joueurs. Un groupe dans lequel aucune surprise de taille n’est à signaler. Toutes les recrues estivales (Safonov, Pacho, Neves, Doué) sont présentes, et même les deux blessés de longue date (Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez) figurent dans la liste.