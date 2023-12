PL : Arsenal s’offre Wolverhampton et prend le large, Burnley colle une fessée à Sheffield United

Leader de Premier League, Arsenal s’en allait défier Wolverhampton pour le compte de la 14e journée de Premier League. L’occasion de provisoirement prendre 4 points sur Manchester City et 5 unités d’avance sur Liverpool et Aston Villa qui joueront tous les trois demain. À domicile, les Gunners ont démarré fort puisque Takehiro Tomiyasu trouvait Bukayo Saka rapidement pour débloquer la situation (6e). Dans la foulée, Martin Odegaard était à la réception d’une passe d’Oleksandr Zinchenko pour doubler la mise (13e). Une entame canon pour Arsenal qui a ensuite géré son avantage. Néanmoins en fin de match, les Wolves ont su relancer la rencontre grâce à Matheus Cunha (86e). Une réaction trop tardive puisque les joueurs d’Arsenal s’imposent 2-1 et solidifient leur fauteuil de leader.

La suite après cette publicité

Dans un duel de bas de classement, la lanterne rouge Burnley recevait Sheffield United avec la volonté de lancer enfin sa saison. Débutant fort avec un but de Rodriguez (1re), les Clarets ont totalement déroulé. Bruun Larsen (29e) a doublé la mise avant que McBurnie se fasse exclure (45e +1). En fin de match, Amdouni (73e), Koleosho (75e) et Brownhill (81e) ont permis à Burnley de prendre le large pour s’imposer 5-0. Burnley grimpe à la 18e place et double son adversaire du jour. De son côté Brentford a fait le travail contre Luton Town. Avec des buts de Maupay (49e), Mee (56e) et Baptiste (82e), les Bees ont montré de la solidité pour s’imposer 3-1 contre le premier non relégable. Le club de la banlieue de Londres grimpe à la 10e place.

Les matches de l’après-midi :