La commission de discipline retire le rouge d’Endrick !

Comme tous les mercredis, la commission de la LFP s’est prononcée sur les décisions disciplinaires du week-end. Et elles étaient très attendues avec notamment le carton rouge d’Endrick pour son vilain geste sur le défenseur nantais. Eh bien après visionnage des images et l’étude du rapport, la commission a décidé de revenir sur la décision de l’arbitre et ne transformer l’exclusion directe en carton jaune ce qui n’entraîne qu’une suspension d’un match pour le Brésilien.

« Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion. Ainsi, la commission prononce un match de suspension ferme » écrit la LFP. Dans les autres sanctions, le directeur sportif Florian Maurice a écopé de trois matches pour son comportement face à Brest. « Trois matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. »

Le rapport de la Commission de discipline

LIGUE 1 MCDONALD’S

21e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Nantes – Olympique Lyonnais du samedi 7 février 2026

Exclusion du joueur Endrick (Olympique Lyonnais).

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un second carton jaune, synonyme d’exclusion.

Ainsi, la commission prononce un match de suspension ferme.

LIGUE 2 BKT

22e journée de Ligue 2 BKT : Annecy FC – Grenoble Foot 38 du vendredi 6 février 2026

Exclusion du joueur Ugo BONNET (Grenoble Foot 38).

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton rouge et de le remplacer par un carton jaune.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme

Endrick (Olympique Lyonnais)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Ruben AGUILAR (RC Lens)

Ismaël DOUKOURÉ (RC Strasbourg Alsace)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026.

Matthis ABLINE (FC Nantes)

Carlens ARCUS (Angers SCO)

Adama CAMARA (Paris FC)

Maxime LOPEZ (Paris FC)

Mark MCKENZIE (Toulouse FC)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme

Pablo CORREA (Entraîneur du FC Nancy-Lorraine)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Lohann DOUCET (USL Dunkerque)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026.

Bradlay DANGER (Red Star FC)

Khalil FAYAD (Montpellier Hérault SC)

Clément JOLIBOIS (Rodez Aveyron Football)

Jérémie MATUMONA (EA Guingamp)

Daylam MEDDAH (Pau FC)

Becir OMERAGIC (Montpellier Hérault SC)

Rayan TOUZGHAR (Pau FC)

INCIDENTS

20e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – Stade Brestois 29 du dimanche 1er février 2026

Comportement de M. Florian MAURICE, Directeur sportif de l’OGC Nice

Trois matchs de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026 à 00h00.

21e journée de Ligue 2 BKT : USL Dunkerque – FC Annecy du samedi 31 janvier 2026

Comportement de M. Christophe LOLLICHON, entraîneur des gardiens de l’USL Dunkerque

Deux matchs de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026 à 00h00.

21e journée de Ligue 2 BKT : Montpellier Hérault SC – EA Guingamp du vendredi 30 janvier 2026

Comportement de M. Frédéric LEGRAND, Président de l’EA Guingamp

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026 à 00h00.

POLICE DES TERRAINS

19e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Metz – Olympique Lyonnais du dimanche 25 janvier 2026

Comportement des supporters du FC Metz : usage massif d’engins pyrotechniques entrainant une interruption temporaire de la rencontre et expressions orales constatées.

Fermeture partielle pour deux matchs fermes de la tribune Est du Stade Saint-Symphorien.

Fermeture partielle pour un match ferme de la tribune Ouest du Stade Saint-Symphorien.

La sanction prend effet à partir du mardi 17 février 2026.

21e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du dimanche 8 février 2026

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage d’engins pyrotechniques, expressions orales et banderoles.

Convocation du Paris Saint-Germain pour la séance du mercredi 18 février 2026.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 18 février 2026 à 18h00.