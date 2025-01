Le PSG au grand complet avant d’affronter Manchester City

Si le PSG doit tomber, ca sera les armes à la main, et dans ses meilleures conditions. Ce mardi 21 janvier, le club a publié le point médical de l’effectif à 24 heures du choc de la peur face à Manchester City en Ligue des Champions. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’effectif est en forme. Le seul joueur mentionné dans ce rapport médical est le jeune Ibrahim Mbaye, récemment passé professionnel, touché à la cheville.

Les noms d’Ousmane Dembélé, malade depuis plusieurs jours, et de Marquinhos, diminué et absent contre Saint-Étienne et Espaly, ne figurent pas dans le rapport, ce qui est bon signe en vue d’une participation des deux hommes au choc attendu ce mercredi. Luis Enrique disposera donc d’un groupe complet pour la dernière rencontre à domicile du PSG dans cette phase de ligue de C1.