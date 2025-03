LdC : Arne Slot croit à la victoire finale du PSG

«Paris est vraiment la meilleure équipe qu’on ait croisée cette saison. Ils ont vraiment construit une très belle équipe. C’est le mérite de l’entraîneur et du recrutement. Bravo à eux.» Voici ce que déclarait Virgil van Dijk quelques instants après l’élimination des Reds, mardi soir, face au Paris Saint-Germain. Et visiblement, le défenseur néerlandais n’est pas le seul à penser du bien des Parisiens dans le camp liverpuldien. Présent en conférence de presse, Arne Slot a lui aussi reconnu la force des Rouge et Bleu. Au point de remporter la Ligue des Champions ? Possible d’après le coach de batave.

«Pour moi, on a été très malchanceux d’avoir fini premier et d’avoir à affronter le PSG en huitièmes de finale, l’une des meilleures équipes d’Europe. Mais à la fin, si tu veux gagner ce genre de compétition, tu dois battre des équipes comme le Paris Saint-Germain. J’ai été impressionné aussi par la manière dont ils ont tiré les tirs au but. Je pense que Paris peut gagner la compétition, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir gagner. Il faut un peu de chance aussi, car ce ne sont que deux matches. S’ils jouent comme ça et qu’ils n’ont pas de blessés, ils peuvent le faire. C’est aussi l’un des clubs les plus riches d’Europe, donc ce n’est pas une surprise de les voir parmi les meilleures équipes».