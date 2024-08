OM : une offre est arrivée pour Azzedine Ounahi

L’Olympique de Marseille réalise un mercato assez intéressant, sur le papier du moins. Ce week-end, les Phocéens ont confirmé la signature du défenseur central canadien Derek Cornelius, et ils s’attaquent désormais à Youssoufa Moukoko, le prodige du Borussia Dortmund. Comme expliqué ce week-end, l’Allemand a déjà donné son accord à l’OM, qui négocie les derniers détails d’un prêt avec option d’achat avec l’écurie de la Ruhr.

Des investissements conséquents, qui ont aussi forcé la direction à dégraisser. Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont déjà retournés en Angleterre un an après leur arrivée, laissant 30 millions dans les caisses du club, tout comme Aubameyang s’en est allé en Arabie saoudite. Jonathan Clauss lui va se relancer à Nice, et d’autres départs devraient se produire sous peu. Azzedine Ounahi est concerné.

L’option Liga prend de l’ampleur

Arrivé en janvier 2023 après avoir été une des sensations du Mondial 2022 au Qatar avec le Maroc, l’ancien Angevin n’a cependant jamais vraiment réussi à s’imposer et à performer au Vélodrome. Cette saison, le joueur de 24 ans a disputé 21 rencontres de Ligue 1, dont 15 en tant que titulaire, pour 2 buts. Ces dernières semaines, le club d’Al-Sadd au Qatar s’est positionné, alors que Roberto De Zerbi lui a déjà fait savoir qu’il ne compte pas sur lui comme révélé en exclusivité par nos soins.

Selon les informations de Relevo, l’OM a reçu une offre pour le Marocain. Las Palmas souhaite ainsi l’enrôler sous forme de prêt. Il faut dire que le joueur conserve une belle cote en Espagne suite à son match face à la Roja lors de cette Coupe du Monde, et pourrait donc bien se relancer chez nos voisins ibériques. Le média ne donne pas forcément plus d’indications sur la réponse des Marseillais notamment, mais toutes les parties semblent condamnées à s’entendre…