Bayern Munich : très mauvaise nouvelle pour Manuel Neuer

La tuile pour Manuel Neuer. Titulaire samedi après-midi lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême (0-3), le portier allemand avait dû céder sa place à la pause. Si la presse allemande évoquait une sortie préventive, la blessure de Neuer semble plus grave que prévue. Comme indiqué par le club, le gardien de 39 ans souffre d’une déchirure au mollet. Jonas Urbig assurera l’intérim.

« Le Bayern Munich devra se passer de son capitaine pour le moment : Manuel Neuer souffre d’une déchirure musculaire au mollet gauche, contractée hier lors du match de Bundesliga à l’extérieur contre le Werder Brême. Ce diagnostic a été établi après un examen approfondi réalisé par le staff médical du Bayern », écrit le club dans son communiqué. D’après Sky Sports, il manquera la rencontre face à l’Eintracht Francfort le week-end prochain, et possiblement le Klassiker face à Dortmund, une semaine plus tard. BILD évoque une absence de trois semaines.