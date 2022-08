OM : ça se précise pour Alexis Sánchez

La suite après cette publicité

« Je veux toujours gagner, un lion c'est comme ça, j'attends toujours quelque chose de plus et je suis content. Je n'ai pas encore décidé. » Voilà ce que déclarait il y a peu Alexis Sánchez (33 ans) concernant son avenir. Toujours est-il que l'attaquant de l'Inter, où son contrat court jusqu'en 2023, semble indéniablement se rapprocher de l'OM au fil des jours, malgré les différentes complications sur ce dossier. RMC Sport explique que l'international chilien devrait résilier son contrat avec les Nerazzurri ce lundi.

Nos confrères ajoutent que l'ancien joueur du Barça, d'Arsenal ou encore de Manchester United devra ensuite régler quelques affaires personnelles avant de pouvoir finaliser son arrivée sur la Canebière. Si rien n'est encore programmé, Alexis Sánchez serait quand même attendu à Marseille par les dirigeants olympiens dans la semaine. Signe, donc, que la piste menant à l'expérimenté chilien avance dans le bon sens et que son recrutement se précise de plus en plus. Sánchez s'était déjà mis d'accord avec l'OM sur son futur contrat de deux saisons, grâce auquel il émargerait à près de 3 M€ par an.