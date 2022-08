OM : Alexis Sanchez sort du silence

La suite après cette publicité

La piste Alexis Sanchez semble particulièrement chaude à l'OM. D'après les dernières informations de la presse italienne, le Chilien est en train de résilier son contrat avec l'Inter, condition sine qua non pour venir à Marseille. Il devrait toucher environ 4,5 M€ pour sa dernière année de contrat. Les Phocéens ne peuvent se permettre de débourser une indemnité de transfert et sont bien sûr dans l'incapacité de proposer les mêmes émoluments qu'en Lombardie.

Reste qu'un accord a été trouvé entre les représentants de l'attaquant et l'OM. Les deux parties se seraient entendues pour un contrat de deux ans assorti à un salaire de 3 M€ à l'année. Invité à réagir au mercato de son club, Pablo Longoria a préféré noyer le poisson et ne pas trop en dire pour ne pas heurter les négociations. Il a simplement reconnu que le Chilien était un joueur «de niveau international, de très haut niveau.» Hier soir, c'est Sanchez qui a répondu aux questions de Sky Sport Italia.

«Je n'ai pas encore décidé»

À la sortie d'un restaurant à Milan, il a bien voulu s'exprimer. «Si c'est l'heure de dire au revoir ? Je n'ai pas encore décidé, il faut lui demander (en faisant référence à Felicevic, son agent). Je suis calme. À quel point je suis proche de partir de l'Inter et si je veux encore gagner ? Je veux toujours gagner, un lion c'est comme ça, j'attends toujours quelque chose de plus et je suis content. Je n'ai pas encore décidé. Si je veux dire quelque chose aux fans de l'Inter ? Pas encore, c'est encore tôt.»

S'il faut être encore patient, il admet à demi-mot que quelque chose se trame. Après trois ans du côté des Nerazzurri, Alexis Sanchez est sur le départ, lui qui a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives la saison dernière en 27 matches. En cas de concrétisation du dossier avec l'OM, il deviendrait le leader de l'attaque et bénéficierait de plus de temps de jeu, en plus de disputer la Ligue des Champions. Il s'agit d'une question de temps.