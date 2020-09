Le Real Madrid reprend espoir avec Gareth Bale

« Qui pourrait bien nous débarrasser de Gareth Bale ? ». C'est probablement la phrase que doivent se répéter le plus les dirigeants du Real Madrid et Zinedine Zidane, alors que ce mercato estival un peu particulier commence à être bien entamé. Le numéro 11 est indésirable depuis des années déjà, mais peine à trouver un club, la faute à son salaire colossal.

On parle effectivement d'émoluments situés entre 15 et 17 millions d'euros net par saison, et l'ancien de Tottenham n'a aucune intention de s'asseoir dessus. Pour accepter de quitter Madrid, il souhaite que son futur club lui propose le même salaire. L'option chinoise semblait un temps proche d'aboutir, mais son départ vers le Jiangsu Suning était tombé à l'eau.

Lui payer une année sur deux, une option

Cet été, la donne est similaire, et aucun club ne s'est vraiment manifesté. Mais comme l'explique AS le Real Madrid a commencé à prendre un peu espoir, et espère bien boucler le départ de celui dont le contrat expire en 2022 rapidement. Mais il va falloir un plan assez précis. Tout d'abord, le Real Madrid veut tirer une indemnité de transfert et donc ne pas le laisser filer gratuitement, du moins pas cet été. Concrètement, Gareth Bale va encore coûter 60 millions d'euros (salaires et impôts) au club présidé par Florentino Pérez.

Mais dans le cas où aucune vente ne puisse être conclue, une option envisageable et qui a des chances de se produire serait de lui verser une de ses années de contrat et trouver un accord pour que le Gallois dise non à la deuxième. Une hypothèse compliquée mais qui permettrait aux Merengues d'économiser un joli petit pactole. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, on veut en tout cas y croire...