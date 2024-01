Mercato : la dernière ligne droite de folie du MHSC

Il y a des départs plus difficiles à digérer que d’autres. Celui d’Elye Wahi au RC Lens l’été dernier a forcément fait très mal au MHSC. Même si celui-ci a rapporté 30 M€ aux caisses du club, son absence sur le terrain se fait ressentir. Les très bons débuts des recrues Akor Adams (7 buts inscrits en Ligue 1 mais le dernier remonte au 29 octobre) et Mousa Al-Tamari (plus décisif depuis le 26 novembre) se sont vite essoufflés. Résultat, après 19 journées, Montpellier est 12e à seulement trois points de la zone rouge.

L’heure est à l’urgence pour une équipe qui a tout de même vécu une première partie de saison agitée avec notamment l’altercation dans le vestiaire de Mamadou Sakho et Michel Der Zakarian, entrainant le départ précipité du défenseur. Le jet de pétard lors de Montpellier-Clermont (et le match à rejouer) ainsi que les propos du coach montpelliérain à l’adresse de Thierry Henry, qui avait critiqué le niveau de la Ligue 1, sont autant d’éléments ne permettant pas un calme ambiant au sein d’un club, auteur d’un petit succès sur ses dix derniers matchs.

Le départ de Maxime Estève risque de faire mal

Le mercato devait pourtant être calme mais le départ de Maxime Estève rebat les cartes. D’après nos informations, le défenseur central de 21 ans va rejoindre Burnley dans les prochaines heures après une offre de 12 M€ (plus 15% sur une éventuelle revente). Un vrai coup dur sportif car le gaucher était un titulaire indiscutable. Pour le remplacer, Laurent Nicollin pense à Modibo Sagnan. Nous dévoilions hier que les négociations étaient déjà avancées avec Utrecht autour d’un accord à 3 M€. Offensivement, l’effectif risque aussi de bouger d’ici jeudi, 23h59.

Il y a d’abord le cas Kelvin Yeboah à régler. Son prêt va être cassé après 13 petites apparitions décevantes en Ligue 1 pour retourner au Genoa, avant un nouveau prêt, sans doute vers le Standard. Des renforts sont attendus. La piste Matthis Abline, en manque de temps de jeu à Nantes où il est prêté a pris du plomb dans l’aile. Rennes a songé à rompre cet accord pour envoyer l’attaquant dans l’Hérault, refusé par les Canaris. L’Equipe dévoile deux nouveaux noms avec Yann Karamoh (25 ans) et Hwang Ui-jo (31 ans).

Des nouvelles idées pour se renforcer devant

Les deux joueurs offensifs ne sont pas du tout inconnus de notre championnat. Sous contrat jusqu’en 2025, le premier, passé par Caen et Bordeaux notamment, ne joue plus beaucoup avec le Torino (153 minutes en 10 matchs de Serie A). La situation du Sud-Coréen n’est guère plus reluisante. Il n’a pas été conservé par Norwich après ce prêt de six mois durant la première partie de saison (17 matchs de Championship, 3 buts) et est retourné cet hiver à Nottingham Forest (contrat jusqu’en 2025), qui ne compte plus sur lui. Il faut faire vite, il ne reste plus que quelques heures…