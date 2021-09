Ligue 1 : l'OGC Nice rate la victoire de peu contre l'AS Monaco

Premier match de la 6ème journée de Ligue 1 du dimanche : l'AS Monaco se déplaçait dans un Allianz Arena à huis clos, pour y affronter l'OGC Nice pour le 119ème Derby de la Côte d'Azur en compétition officielle, le 97ème en Ligue 1. Les Niçois étaient toujours invaincus en championnat (3 victoires, 1 match nul), notamment grâce à une défense de fer (0 but encaissé). Quant aux Monégasques, cette rencontre était une occasion pour eux de se relancer après le revers subi à domicile face à l'Olympique de Marseille (0-2). En ce qui concerne les compositions, le nouvel entraîneur du Gym Christophe Galtier ne lâchait pas son fidèle 4-4-2 fétiche : devant l'inusable Benitez, Lotomba était préféré à Atal et Daniliuc à droite de la défense, aux côtés de Dante et Todibo et Bard. La ligne de 4 du milieu de terrain restait inchangée, avec Rosario et Lemina dans l'axe, accompagnés par Boudaoui et Stengs sur les couloirs. En attaque, le duo Dolberg-Gouiri était attendu. En face, le technicien croate Niko Kovac voulait se rassurer défensivement et décidait de s'appuyer sur un 3-2-4-1 : Nübel dans les buts derrière le trio Disasi-Maripan-Badiashile. Sidibé et Henrique occupaient les postes de pistons. Devant un milieu de terrain Fofana-Tchouaméni, Ben Yedder occupait la pointe, en compagnie de Golovin et de Martins.

La suite après cette publicité

Dans les dix premières minutes, les deux formations étaient en plein round d'observation. Même si l'ASM tentait de trouver la profondeur à plusieurs reprises, ce n'était sans compter sur les sorties de Walter Benitez dans ses 20 mètres. La première occasion du derby était niçoise, avec une frappe de Calvin Stengs, bien servi dans la zone de vérité par Amine Gouiri, mais Guillermo Maripan venait contrer la tentative du Néerlandais (13e). Coup dur pour Galtier au quart d'heure de jeu, puisqu'il devait procéder à un changement : Kasper Dolberg ne pouvant plus continuer la rencontre en raison d'un souci au genou droit, le Danois devait laisser sa place à l'ancien Montpelliérain Andy Delort (15e). Les Asémistes remportaient le duel de la possession, mais n'arrivaient pas à en faire grand chose à part des centres qui ne trouvaient pas preneurs. L'entrant Delort n'attendait bien longtemps pour allumer la mèche d'un tir lointain, sans problème pour Nübel (23e). Benitez était enfin inquiété avant l'heure de jeu, avec le coup de casque de Wissam Ben Yedder au second poteau sur le coup-franc d'Aleksandr Golovin, claquée par le portier argentin (27e). Disasi s'essayait lui à une reprise de volée acrobatique sur corner, passant bien loin des buts niçois (30e). Les visiteurs continuaient de pousser : sur une belle offensive initiée par Ben Yedder, l'attaquant français servait Caio Henrique dans la surface, qui la lui remettait en une touche, mais sa reprise était contrée par la défense adverse ; Golovin retentait sa chance au but derrière, mais c'était contré par un WBY à terre (32e). Tous ces efforts étaient récompensés juste avant la mi-temps : Fofana trouvait Ben Yedder, dos au but. Le numéro 10 se retournait pour trouver Gelson Martins en profondeur. Le Portugais s'emmenait le ballon en une touche avant d'envoyer un centre fort à Golovin, seul au second poteau, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond (1-0, 39e). Il s'agissait du premier but encaissé par le Gym depuis le début de la saison 2021/22. La supériorité monégasque se traduisait au score, malgré un jeu assez dur sur l'homme (14 fautes commises).

Nice revient très bien

Au retour des vestiaires, l'OGC Nice poussait de plus en plus afin de revenir rapidement au score dans ce second acte, d'abord avec les tentatives lointaines de Boudaoui (47e) et Stengs (49e), qui ne trouvaient pas le cadre. Il fallait attendre un bon centre de Gouiri pour la tête de Delort, à l'entrée de la surface de but, qui venait tromper le gardien de but allemand pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 51e). Il devenait le premier joueur de Ligue 1 à inscrire un but avec cinq équipes différentes (AC Ajaccio, SM Caen, Toulouse FC, Montpellier HSC et OGC Nice). Deuxième perte pour Galtier quelques minutes plus tard : Jordan Lotomba restait étendu au sol et grimaçait de douleur. Le mollet droit aurait claqué au moment d'une transversale, ce qui amenait l'entraîneur niçois à réaliser un deuxième changement pour blessure, avec l'entrée de Youcef Atal, qui prenait un carton jaune peu après avoir foulé la pelouse pour un tacle non maîtrisé (58e). Le Gym revenait bien dans cette deuxième période, mettant un peu plus le pied sur le ballon et contraignant son rival du jour à reculer son bloc au fil des minutes. Le Brésilien Pablo Rosario venait couper le corner de Stengs au premier poteau, dévié par Nübel, puis dégagé en catastrophe par Maripan (66e). Ensuite, c'est Delort qui apportait le danger sur les buts asémistes à deux reprises en quelques minutes : après une frappe détournée par Disasi (69e), l'international algérien était trouvé de la tête (encore) quelques secondes plus tard, sa reprise passant à quelques centimètres de la lucarne (70e).

Cette domination se confirmait avant le dernier quart d'heure : Delort profitait d'une belle course dans l'axe de Gouiri pour se proposer à sa droite. Le numéro 7 servait son compatriote Boudaoui, seul au second poteau, pour inscrire le deuxième but des Aiglons (2-1, 74e). Mais le score ne durait pas longtemps : sur l'engagement, Monaco se projetait très vite dans les derniers mètres adverses, et Caio Henrique s'écroulait dans la zone de vérité après un contact avec Stengs. Après confirmation de la VAR, l'arbitre François Letexier laissait Ben Yedder transformer tranquillement le pénalty, prenant Benitez à contre-pied (2-2, 77e). Le capitaine de l'ASM marquait son 12ème but en 14 matchs contre l'OGCN, plus que n'importe quel autre adversaire. La VAR refaisait son apparition cinq minutes plus tard, avec une volée de l'inévitable Delort touchée du bras par Badiashile, sanctionnée d'un avertissement et d'un coup de pied à 11 mètres pour les locaux (81e). Cependant, Gouiri ouvrait trop son pied sur sa tentative et manquait son pénalty (82e). Monaco profitait d'une ligne défensive niçoise très haute pour attaquer en profondeur : entré à la place du porteur du brassard, Myron Boadu était trouvé dans la charnière centrale, mais la sortie de Benitez l'empêchait d'avoir un bon angle de tir (85e). Sous un soleil plombant, les 22 acteurs semblaient manquer de lucidité dans les duels, et cela se voyait en fin de rencontre avec trois cartons jaunes distribués à Dante (87e), Sofiane Diop (88e) et Djibril Sidibé (90e+2). Score final : 2-2. Nice perd deux points à domicile et encaisse ses deux premiers buts de la saison avant le déplacement à Lorient ce mercredi (21h). Monaco prend un bon point à l'extérieur dans un derby à intensité, et retrouvera ses supporters à Louis-II pour la réception de Saint-Étienne lors du multiplex de 19h.

Retrouvez le classement de la Ligue 1 ici.

Les compositions au coup d'envoi

OGC Nice

🔴⚫️ Supporters niçois, voici le onze de départ de votre équipe pour ce #OGCNASM ⤵️



Coup d'envoi à 13h !#IssaNissa #OGCNice pic.twitter.com/VxVLMrQupf — OGC Nice (@ogcnice) September 19, 2021