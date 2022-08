Lecce-Inter Milan : les compositions officielles

La Serie A est de retour en Italie, et pour son premier match de la saison, l’Inter Milan se déplace ce samedi soir chez le promu de Lecce au stade Via del Mare (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Cette saison aura sûrement un goût de revanche pour les Interistes après avoir céder le titre à leur voisin la saison passée. Pour reconquérir le titre, les Nerazzuri pourront compter sur le grand retour de Romelu Lukaku qui avait fait le bonheur des supporters lors de la saison 20/21 et le titre remporté. À savoir désormais quel rôle aura le buteur belge mais Simone Inzaghi a de quoi faire avec un effectif qui n’a pas trop bougé dans le sens des départs et des ajustements dans le sens des arrivées. Pour cette première rencontre de la saison, le technicien italien mise sur la continuité. Handanovic dans les buts. Dimarco en défense centrale à la place de Bastoni. Au milieu c’est pareil, Barella avec Brozović et Çalhanoğlu. Gosens prend un place dans le onze à gauche. Et le duo tant attendu devant est reconduit.

En face les champions de Serie B démarrent la saison avec déjà un match compliqué et devront se battre pour se maintenir dans l’élite, chose qu’ils n’ont pas réussi à faire lors de leur dernière aventure en Serie A en 2019/2020. Après deux saisons au deuxième échelon, Lecce a connu beaucoup de mouvements lors de l’intersaison avec 8 départs dont 6 joueurs partis libres. Pour les arrivées, le promu mise sur la jeunesse avec 10 recrues de moins de 25 ans, notamment des prêts de grands clubs italiens Lorenzo Colombo qui débarque de l’AC Milan ou Gianluca Fabrotta qui arrive de la Juventus. Et pour le premier match de la saison 22/23 en Serie A, le coach Marco Baroni aligne plusieurs de ses recrues dans un 4-3-3. Di Francesco sur le côté gauche de la défense, avec Assan Ceesay en pointe. Bistrovic sera en défense centrale avec Baschirotto.

Lecce : Falcone - Cetin, Baschirotto, Bistrovic, Di Francesco - Gonzalez, Gendrey, Gallo - Strefezza, Ceesay, Hjulmand (cap.).

Inter Milan : Handanovic (cap.) - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens - Lautaro, Lukaku.