Chelsea : Emmanuel Petit démonte Mauricio Pochettino

Chaque semaine qui s’avance, Mauricio Pochettino voit sa position se fragiliser un peu plus. Ridiculisé par Liverpool (4-1) puis Wolverhampton (2-4) en l’espace de cinq jours, Chelsea est aujourd’hui plus proche de la zone rouge (12 points d’avance) que des places européennes (13 points de retard). Une situation qui irrite dans le vestiaire londonien où plusieurs joueurs tournent aujourd’hui le dos à Mauricio Pochettino, mais aussi chez les anciennes gloires du club, dont Emmanuel Petit.

Au micro de Compare.bet, l’ancien international français a remis en cause la gestion de l’entraîneur argentin en critiquant ouvertement ses choix : «J’ai été très déçu par la prestation de Chelsea contre les Wolves. Ils étaient désorganisés, tactiquement c’était un désastre, sans combativité, sans communication ni caractère. J’ai eu pitié pour les supporters de Chelsea, a pesté l’ancien milieu de terrain des Blues. Je me suis demandé "pourquoi mettre Nkunku comme seul attaquant ?" En Allemagne et en France, il est bien connu qu’il ne peut pas jouer seul devant, et il ne l’a jamais fait. Il refuse de modeler sa tactique autour de ses joueurs et la composition de l’équipe n’a aucun sens. Il n’a aucune idée de ce qu’il veut faire et son langage corporel n’est pas bon du tout. Il semble qu’il soit déjà sur le point de partir.»