Liga : le Real Madrid d’un grand Vinicius remporte le derby face à l’Atlético de Madrid

Le Real Madrid et l’Atlético de Madrid se sont affrontés dans un derby brûlant au Santiago Bernabéu, ce dimanche soir, dans le cadre de la 29e journée de Liga. Devant un public bouillant et sous l’arbitrage de José Luis Munuera Montero, les hommes d’Arbeloa, organisés en 4-4-2, recevaient une formation colchonera emmenée par Diego Simeone dans le même système. Avec des enjeux majeurs dans la course au titre et au top 4, cette rencontre a tenu toutes ses promesses, entre intensité, renversements de situation et moments décisifs. Finalement, les locaux ont réussi à faire la différence au terme d’un match spectaculaire (3-2).

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Dès l’entame, le Real Madrid mettait le pied sur le ballon et imposait un rythme élevé, se procurant rapidement des situations chaudes, notamment par Carvajal (3e) et Valverde, dont la frappe trouvait le poteau (9e). L’Atlético répondait en contre, avec une tentative de Llorente bien captée par Lunin (10e). Dominateurs dans le jeu, les Merengues se heurtaient pourtant à une défense bien regroupée, à l’image du sauvetage de Simeone sur sa ligne face à Vinicius (22e). Contre le cours du jeu, les Colchoneros frappaient les premiers. Servi après une transition rapide, Lookman concluait à bout portant (33e). Malgré une pression constante en fin de première période, la Casa Blanca ne parvenait pas à revenir, butant sur Musso et une défense solide jusqu’à la pause.

Une seconde période folle

Au retour des vestiaires, les troupes d’Arbeola accéléraient nettement et obtenait un penalty après une faute sur Brahim Diaz, transformé par Vinicius (52e). Lancés, les Madrilènes prenaient l’avantage dans la foulée grâce à Valverde, opportuniste après une erreur défensive (55e). Mais l’Atlético ne lâchait pas et revenait au score grâce à une frappe exceptionnelle de Molina dans la lucarne (66e). Le match s’emballait alors complètement, chaque équipe se projetant rapidement vers l’avant, notamment les hommes de Simeone déterminés à frapper un gros coup. Finalement, Vinicius redonnait l’avantage aux siens après un numéro individuel sur le côté gauche (72e), concluant d’un tir précis dans le petit filet.

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La fin de rencontre était tendue et riche en rebondissements. Réduits à dix après l’expulsion sévère de Valverde (77e), les Madrilènes subissaient les assauts adverses, notamment une frappe d’Alvarez sur le poteau (81e). Musso maintenait l’espoir avec une parade décisive face à Alexander-Arnold (84e), mais le Real tenait bon jusqu’au coup de sifflet final. Grâce à ce succès précieux, les Merengues restent pleinement engagés dans la course au titre et mettent la pression sur le FC Barcelone malgré 4 points de retard, tandis que l’Atlético manque une occasion importante de réduire l’écart et de remonter sur Villarreal. Lors de la prochaine journée, le Real devra confirmer cette dynamique à Majorque après la trêve, alors que les Colchoneros tenteront de rebondir pour sécuriser leurs ambitions européennes en accueillant le FC Barcelone dans un choc XXL de la Liga.