CdM 2022, Croatie : Dominik Livakovic raconte son exploit face au Japon

Au terme d'une partie pourtant dominée par le Japon, la Croatie s'est imposée et accédera aux quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Les Croates ont su tenir et se sont qualifiés à l'issue d'une séance de tirs au but, dans laquelle Dominik Livakovic (27 ans) s'est montré décisif.

Après la rencontre, le portier croate a expliqué qu'il s'agissait du plus grand match de sa carrière. «C'est un sentiment extraordinaire. Dieu merci, ça s'est bien terminé. Ils ont pressé haut depuis le début de match, qui a été difficile. C'est le plus grand moment de ma carrière», a-t-il expliqué, en conférence de presse.