Le PSG discute avec Brest et Romain Faivre

22 ans, toutes ses dents, et pas mal de prétendants. Romain Faivre se languissait à l'AS Monaco, où il végétait en réserve depuis trois saisons, quand le Stade Brestois 29 est venu le chercher l'été dernier. Un transfert évalué à 400 000 euros pour celui qui s'est depuis imposé en équipe de France Espoirs, sous la houlette de Sylvain Ripoll, et sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio dans le Finistère, où il a cette saison inscrit 6 buts et délivré 4 ballons de but en 33 matches de Ligue 1.

La suite après cette publicité

En décembre dernier, le SB29 a eu la bonne idée d'ajouter une année au contrat de son milieu gaucher (2025). Mais vu le talent, pas sûr que le club breton ne résiste longtemps aux assauts des nombreuses écuries européennes intéressés par les qualités du natif d'Asnières-sur-Seine. A l'étranger, nous vous révélions l'intérêt du Bayer Leverkusen en janvier. Manchester United et le Séville FC étaient également curieux, et désormais Dortmund, Mönchengladbach, l’AC Milan et Leeds ont inscrit son nom sur leurs tablettes.

Mauricio Pochettino et Leonardo sont d'accord

En France, outre l'OL, Rennes et Nice, le Paris Saint-Germain fait partie des plus sérieux prétendants. Une information que nous vous confirmions au début de l'année. Aujourd'hui, Le Parisien va plus loin et évoque des discussions formellement établies entre le club parisien, le Stade Brestois 29 et Romain Faivre. Le journal explique que le joueur a tapé dans l'œil de Mauricio Pochettino, lors du 1/16e de finale de Coupe de France remporté par le PSG face aux Brestois (3-0). Le technicien argentin l'aurait même félicité après la rencontre.

Si aucune offre n'a été formulée par le Paris Saint-Germain, des discussions devraient avoir lieu en marge du dernier match de la saison (Brest-PSG, 38e journée), au Stade Francis-Le Blé. Un dossier personnellement validé par le directeur sportif, Leonardo. Selon la publication francilienne, le Brésilien apprécie le volume de jeu, la technique et la polyvalence de Romain Faivre. Un coach et un DS d'accord à Paris. Les choses pourraient rapidement se décanter. Restera à battre la concurrence et à s'acquitter de la somme demandée par Brest : entre 15 et 20 millions d’euros.