AS Monaco : Oleg Petrov vise l’Europa League

Après sa victoire ce week-end face au PSG, l’AS Monaco s’est rapproché des premières places et n’est plus qu’à six points de la première place du LOSC. Mais question de s’enflammer et de penser au titre pour autant.

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Oleg Petrov, vice-président de l’ASM, a tenu à remettre les pendules à l’heure. Pour lui, Monaco ne joue pas le titre et a comme objectif de se qualifier pour la Ligue Europa cette saison. « Le titre ? C’est un objectif sur le long terme, car Dmitiri Rybolovlev a beaucoup d’ambitions pour l’AS Monaco. Mais cette année, l’objectif principal est de se qualifier pour la Ligue Europa. (…) L’équipe est jeune et en progression. Il faut rester prudent, car nous sommes encore en reconstruction » Voilà qui est clair.