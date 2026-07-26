Barça : Jules Koundé pourrait changer de position

Alors que l’avenir de Ronald Araujo reste incertain, le FC Barcelone n’envisage toujours pas de recruter un nouveau défenseur central. En interne, une solution existe déjà : Jules Koundé. Recruté en 2022 pour évoluer dans l’axe avant d’être repositionné avec succès au poste de latéral droit, l’international français pourrait retrouver son poste de prédilection si les circonstances l’exigeaient. Une option rendue possible par la présence d’Eric Garcia, considéré comme un titulaire crédible sur le flanc droit selon Mundo Deportivo.

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Hansi Flick conserve néanmoins une forte concurrence dans le secteur défensif avec Pau Cubarsí, Gerard Martín et Andreas Christensen, tout en gardant un œil attentif sur les jeunes issus de La Masia, à l’image d’Álvaro Cortés, récemment promu en équipe première. Sous contrat jusqu’en 2030, Koundé s’apprête à entamer sa cinquième saison en Catalogne, fort de près de 190 rencontres disputées et d’un palmarès déjà bien fourni, marqué notamment par plusieurs titres nationaux et son but décisif en finale de la Coupe du Roi face au Real Madrid.