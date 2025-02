Les Catalans attaquent violemment le Real Madrid, la presse soulagée par le come-back de Kimpembe

L’attaque frontale de la presse catalane envers le Real Madrid

Dans la presse catalane ce matin, on se focalise sur un sujet en particulier : l’arbitrage. Pour rappel, le Real Madrid a officiellement attaqué le système d’arbitrage, dénonçant des erreurs intentionnelles. En réponse, le Barça, bien que silencieux, se sent encore plus lésé. Mundo Deportivo placarde : "C’est comme ça que Madrid gagne", en faisant référence à un pénalty oublié en faveur du Celta de Vigo contre la Maison Blanche. Le média espagnol dresse aussi une liste de décisions défavorables aux Blaugranas cette saison : un penalty oublié face au Rayo Vallecano, des fautes non sanctionnées contre Villarreal, un but refusé à Lewandowski contre la Real Sociedad ou encore l’expulsion controversée de Flick contre le Betis. Parallèlement, le journal souligne des décisions favorisant le Real Madrid, comme des non-expulsions pour Vinicius Jr et Endrick, ou la réduction de suspension de Vinicius Jr après un rouge. En gros, il y a 10 pénaltys favorables au Real Madrid, pour 0 concédé face à 4 pénaltys pour le Barça et 3 concédés, décrit le journal. Une polémique qui alimente les tensions en Liga, alors que Carlo Ancelotti en avait rajouté une couche en disant qu’il fallait régler au plus vite ce genre de problème.

Presko est de retour !

La fin d’une très longue descente aux enfers. Presnel Kimpembe a enfin rejoué au football ! Rentré face au Mans, le Titi parisien est revenu "deux ans après", titre L’Equipe. Le défenseur français a fait son retour en compétition officielle pour la première fois depuis 709 jours. Il a récupéré le brassard de capitaine et a écopé d’un carton jaune rapide pour célébrer son retour. Luis Enrique s’est d’ailleurs exprimé sur ce come-back. «Je suis très content pour lui. Presko s’est battu pendant deux ans contre ses soucis. Sa forme physique s’améliore et il a pu nous aider. C’est un vrai leader et nous sommes ravis », a déclaré le coach espagnol. En zone mixte, l’intéressé n’a pas caché ses émotions. Le Français a même parlé de délivrance.

CR7 souffle ses 40 bougies

Cristiano Ronaldo fête ses 40 ans aujourd’hui. La presse européenne célèbre l’anniversaire du joueur portugais ce matin. "Inclassable" placarde L’Equipe sur une magnifique Une. "L’anniversaire du Roi", couronne le journal portugais O Jogo. Et en Angleterre, le Daily Star fait "40 clins d’oeil" à CR7 même si les Anglais ne lui pardonneront jamais son clin d’œil après qu’il a tout fait pour faire expulser Wayne Rooney lors du match entre l’Angleterre et le Portugal pendant la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Globalement, la presse rappelle le parcours de l’attaquant. Détenteur de records majeurs, il est le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 450 buts, de la Ligue des Champions avec 141 buts et du football international masculin avec 135 buts. Son palmarès inclut cinq Ligues des Champions, cinq Ballons d’Or et des titres nationaux en Angleterre, en Espagne et en Italie. Son parcours exceptionnel l’a mené à Manchester United, au Real Madrid et à la Juventus, accumulant records et trophées. Malgré son âge, sa soif de succès et son professionnalisme le poussent à rester compétitif. Il vise deux grands objectifs : jouer la Coupe du monde l’an prochain, en 2026, avec son fils, et atteindre les 1000 buts en carrière. Deux objectifs qui lui permettraient de marquer encore un peu plus l’histoire du football.