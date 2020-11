Manchester United en pleine galère

La suite après cette publicité

Manchester United est 15e de Premier League. Ce constat fait mal à tous les amoureux des Red Devils, battus à nouveau à domicile dimanche contre Arsenal sur le score de 1-0. L'antre d'Old Trafford réussit d'ailleurs à ceux qui y passent cette saison, puisque Crystal Palace (3-1), Tottenham (6-1) et Arsenal (1-0) y ont gagné, quand Chelsea a fait match nul 0-0. Manchester United n'a donc toujours pas gagné à domicile cette saison en Premier League, ce qui explique son piteux classement.

Mais il y a matière à s'étonner. Cette contre-performance arrive seulement 4 jours après un 5-0 infligé au même endroit au RB Leipzig en Ligue des Champions, avec notamment un triplé de Rashford. Ce même Rashford a eu droit aux remontrances publiques de l'ancien capitaine de MU, Roy Keane, sur Skysports. « J'ai regardé de près Rashford aujourd'hui, qui a reçu beaucoup d'éloges au cours des derniers mois. Il est encore un jeune homme, mais son langage corporel était choquant, vraiment choquant. Il haussait les épaules quand les choses n'allaient pas dans son sens. Vous retroussez vos manches à Manchester United. » De héros à zéro en quelques jours, Rashford n'est donc pas épargné.

Les problèmes s'accumulent

Plus globalement, c'est toute l'équipe de Manchester United qui est considérée comme défaillante. Défaillante dans l'état d'esprit, dans la diversité de ses schémas de jeu. Toujours sur Skysports, Gary Neville a expliqué que Manchester United payait son manque de solution dans le couloir droit, suite à l'échec du recrutement de Jadon Sancho. Un mercato pas abouti, des joueurs qui se posent des questions sur leur utilisation à l'image de Donny van de Beek, des individualités en deçà de leur niveau (Paul Pogba en premier lieu), un effectif déséquilibré et un manque de hargne sur le terrain, tels sont les différents problèmes pointés du doigt.

Dimanche, après la défaite contre Arsenal, Paul Pogba a livré son mea culpa. « On est énervés, on ne s’attendait pas à ce résultat. On doit faire beaucoup mieux, moi et l’équipe. On leur a donné la victoire. Les détails font gagner les matchs. Ils ont été meilleurs que nous sur ça. Il y a une erreur de ma part, je prends mes responsabilités. » Un discours qui doit être suivi d'effets. Cela tombera sur la Ligue des Champions, compétition où le jeu de contres de Manchester United fait pour l'instant merveille, avec deux victoires (contre le PSG et Leipzig) en deux matches. Mais c'est bien sur la scène nationale que les fans veulent voir MU briller. « Ole va perdre son travail avec ces joueurs », s'est lamenté Roy Keane. La pression devrait en effet s'accentuer sur Solskjaer en cas de mauvais résultat le week-end prochain sur la pelouse d'Everton.