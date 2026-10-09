RC Lens - OL : les notes du match

Après trois semaines de trêve internationale, la Ligue 1 faisait son grand retour ce vendredi. Au stade Bollaert-Delelis, le RC Lens recevait l’Olympique Lyonnais pour un choc entre deux équipes ambitieuses aux dynamiques différentes. Alors que les Gones avaient réalisé un début de saison très pertinent et restaient invaincus jusqu’ici, les Sang et Or traversaient une période plus complexe, marquée par une quinzième place au classement, quatre défaites de rang en championnat et l’éviction de Dino Töppmoller pour Yannick Cahuzac. Dans ce contexte de victoire obligatoire, ce dernier a décidé d’aligner un 3-5-2 mené par une attaque Sotoca-Thauvin-Edouard. De l’autre côté, Paulo Fonseca a reconduit son 4-4-2 en losange avec un trio Openda-Sulc-Nuamah. D’entrée, Lensois et Lyonnais se sont rendus coup pour coup.

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Légèrement plus incisifs, les visiteurs ont pourtant concédé la première grosse occasion du match. Trouvé sur un centre d’Aguilar, Florian Sotoca a armé une reprise dangereuse qui a été repoussée miraculeusement par Dominik Greif (12e). Sous une pluie diluvienne, les Artésiens ont été poussés par Bollaert. Et après une longue séquence de domination, Lens a lancé le choc. Lancé dans la profondeur par une offrande sublime de Florian Thauvin, Florian Sotoca, très remuant depuis le début de rencontre, a trompé la vigilance de Greif avec un enchaînement contrôle-tir très rapide (1-0, 36e). Après une première période légèrement à leur avantage, les Sang et Or entraient aux vestiaires avec un avantage qui ne souffrait pas tant de contestation face à des Gones brouillons.

Openda blessé, défaite… la sale soirée de l’OL

Au retour des vestiaires, les Rhodaniens revenaient avec de meilleures intentions. Plus accrocheurs dans les duels, les Lyonnais montraient une réelle intention d’égaliser. Pourtant, cette volonté était freinée par la sortie sur blessure de Loïs Openda. Pour son retour à Bollaert, l’attaquant belge a été victime d’un choc lourd avec Ismaëlo Ganiou qui l’a contraint à sortir. Fonseca a décidé de faire entrer Nakamura pour le remplacer et le Japonais a insufflé plus de qualité technique dans les derniers mètres avec quelques occasions dangereuses (62e, 68e). De l’autre côté, Lens s’est également procuré des occasions, notamment sur un sauvetage de Kluivert devant Cuisance (69e). Dans la foulée, Lens prenait une option sur la victoire.

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Sur un coup franc excentré côté droit aux 35 mètres, Thauvin a distribué une galette au second poteau. Udol a surgi et ne s’est pas fait prier pour ajuster Greif d’une belle tête (2-0, 72e). Loin d’être terminée en rebondissement, la rencontre a connu un coup de chaud sur la fin. Après un carton rouge donnée à Udol pour une semelle sur Merah, le jeune Lyonnais a réduit l’écart dans la foulée (2-1, 85e). Malgré un ultime baroud d’honneur, l’OL n’a pas été en mesure d’égaliser dans une fin de match suffocante. Avec cette première défaite de la saison, Lyon reste deuxième mais n’est plus invaincu. De son côté, Lens renoue avec le succès après quatre matches sans victoire en Ligue 1. Les Sang et Or grimpent à la 7e place.

L’homme du match

- Thauvin (8): véritable chef d’orchestre des offensives lensoises, il réalise une prestation de très haut niveau, avec une influence constante dans la création du jeu. Toujours recherché par ses partenaires pour faire progresser le ballon, il multiplie les décrochages, les décalages et les projections dans la surface adverse. Son immense qualité technique fait la différence sur l’ouverture du score, lorsqu’il délivre une magnifique passe longue à Sotoca, qui conclut parfaitement. Très altruiste, parfois même trop lorsqu’il pourrait tenter davantage sa chance, il privilégie constamment le collectif et cherche à mettre ses partenaires dans les meilleures dispositions. À la 65e minute, il tente tout de même sa spéciale en repiquant dans l’axe avant d’enrouler du gauche, mais sa frappe trop axiale est captée sans difficulté par Greif. Il se montre une nouvelle fois décisif sur un coup franc lointain, parfaitement déposé au second poteau pour la tête victorieuse d’Udol, signant ainsi sa deuxième passe décisive de la soirée. L’homme du match, incontestablement : deux passes décisives, une créativité permanente et une générosité exemplaire qui ont fait de lui le véritable maître à jouer lensois.

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RC Lens

- Risser (7): quasiment pas sollicité en première période, avec seulement deux frappes non cadrées concédées, il se distingue surtout par la qualité de ses relances et la justesse de ses sorties. Mais dès le retour des vestiaires, il change complètement de dimension. À la 47e minute, masqué au départ d’une frappe, il réalise une parade exceptionnelle d’une manchette après un rebond particulièrement difficile à négocier sur une pelouse détrempée, préservant ainsi l’avantage lensois. Il récidive à la 66e minute devant Nakamura, en se couchant très rapidement pour repousser une tentative vicieuse après rebond, avant de sortir une nouvelle parade décisive sur une frappe lointaine de Morton qui prenait la direction du petit filet à la 72e. Impuissant sur la réduction du score lyonnaise à bout portant, il termine néanmoins la rencontre avec quatre arrêts déterminants.

- Gradit (6): de retour à un rythme régulier après une longue blessure, il enchaînait une troisième titularisation consécutive avant de connaître un nouveau coup d’arrêt. Positionné dans l’axe droit de la défense à cinq, il livre une prestation globalement solide, particulièrement dans l’anticipation et la lecture des trajectoires. Parfois pris de vitesse lorsqu’il doit défendre en un contre un, il compense par son sens du placement et sa capacité à intercepter les transmissions adverses. À la 50e minute, il s’écroule toutefois au sol et demande le changement, visiblement incapable de poursuivre la rencontre. Il est remplacé par Baidoo (53e), qui effectue lui aussi son retour à la compétition. Le jeune Autrichien réalise une entrée convaincante, imposant rapidement sa puissance physique et sa qualité de lecture du jeu. Très attentif au marquage, il laisse peu d’espaces à son adversaire direct, aussi bien dans son dos que face à lui. Il est toutefois malchanceux sur la réduction du score lyonnaise avec une mauvaise appréciation du centre qui lui fait rater sa relance.

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- Ganiou (7): véritable patron de la défense à trois lensoise, il impose son autorité tout au long de la rencontre grâce à une puissance physique et une vitesse qui lui permettent de prendre régulièrement le dessus sur les attaquants lyonnais. Impérial dans les duels, il remporte huit de ses onze confrontations et se distingue également par trois récupérations et cinq dégagements précieux lorsque Lyon parvient à mettre la pression dans la surface. Très juste dans sa lecture du jeu, il anticipe les déplacements adverses et se montre particulièrement solide sur ses appuis en un contre un, sans jamais paniquer sous la pression. Sa qualité de relance lui permet également de ressortir proprement les ballons et d’apporter de la sérénité à toute son arrière-garde.

- Antonio (6,5): positionné dans l’axe gauche de la défense à cinq lensoise, il connaît une première période délicate, notamment dans les duels et à la récupération. En revanche, il se montre très à l’aise à la relance, avec plusieurs longs ballons précis et des transmissions vers ses pistons ou ses milieux pour casser les lignes et lancer les offensives. Parfois pris à défaut dans son placement, il parvient à compenser grâce à sa vitesse et à sa puissance physique, qui lui permettent de revenir sur ses adversaires. Beaucoup plus solide après la pause, il gagne en autorité dans les duels, anticipe mieux les déplacements lyonnais et ne laisse quasiment plus rien passer dans sa zone. Une prestation très encourageante pour le défenseur de 18 ans.

- Aguilar (7): infatigable dans son rôle de piston droit, il multiplie les allers-retours entre sa défense et l’attaque, avec une activité constante dans les deux phases de jeu. Très juste dans ses choix, il privilégie la simplicité sans renoncer à apporter le danger, notamment grâce à sa belle complémentarité avec Florian Thauvin, qui permet à Lens de développer une grande partie de ses offensives sur le côté droit. Défensivement, il se montre tout aussi précieux, avec des replis rapides pour fermer les espaces et couvrir ses partenaires. À la 52e minute, parfaitement servi par Udol, il tente sa chance dans un angle fermé à l’entrée de la surface, mais sa frappe frôle le poteau gauche de Greif. Toujours aussi entreprenant, il aurait également pu délivrer une passe décisive à Cuisance à la 67e minute, mais son centre est intercepté au dernier moment.

- Cuisance (7): véritable patron de l’entrejeu lensois, il livre une prestation très complète, aussi bien dans l’utilisation du ballon que dans l’impact physique. Beaucoup plus influent que son partenaire au milieu, il multiplie les ballons touchés, remporte de nombreux duels et impose son rythme grâce à une énorme activité. Moins porté vers l’avant, il privilégie un rôle de relayeur, avec une grande justesse technique et cette capacité à trouver la bonne passe pour lancer les offensives. Très agressif à la récupération, il se montre également précieux dans les transitions rapides, étant régulièrement à l’origine des contre-attaques lensoises avant de se projeter pour créer le surnombre. Son volume de courses impressionne, tant dans le repli défensif que dans l’accompagnement des actions offensives. Après avoir énormément donné, il est remplacé par Bulatovic (83e), pour apporter de la fraîcheur dans l’entrejeu.

- Titraoui (6): très mobile dans un milieu à deux, il tente d’apporter du mouvement et de la fluidité au jeu lensois. Disponible entre les lignes, il cherche régulièrement à jouer vers l’avant et à casser les lignes par ses transmissions, avec une volonté constante de faire progresser le ballon. Son apport est toutefois bien plus limité défensivement, où il manque d’agressivité dans les duels et d’autorité à la récupération, laissant parfois trop de liberté aux milieux lyonnais. Il est remplacé par Haïdara (53e), un changement destiné à apporter davantage de puissance physique et d’impact dans l’entrejeu.

- Udol (6,5): moins en vue que son partenaire sur le couloir opposé, il n’en reste pas moins précieux par ses nombreux allers-retours et sa volonté d’apporter constamment le surnombre offensif. Disponible, il cherche régulièrement à créer des décalages par ses transmissions, même si son jeu manque parfois de précision dans les derniers mètres. Défensivement, il connaît davantage de difficultés lorsqu’il doit se replier rapidement, manquant parfois de vitesse pour retrouver son placement. Plus discret en seconde période, alors que les offensives lensoises passent essentiellement par le côté droit, il surgit néanmoins sur un coup franc pour inscrire le but du break d’une magnifique tête piquée. Mais sa fin de rencontre vire au cauchemar : coupable d’une semelle sur Merah à la 84e minute, il écope d’un carton rouge direct. Trente secondes après son expulsion, Lyon profite justement de l’espace laissé libre dans son couloir pour réduire l’écart sur un centre.

- Thauvin (8): voir plus haut.

- Sotoca (7): de retour dans le onze de départ pour la première fois depuis la saison dernière, déjà face à Lyon, il réalise une énorme première période. Il se procure la première occasion du match en reprenant au premier poteau un centre de Florian Thauvin, mais sa frappe puissante est repoussée par un superbe réflexe du gardien lyonnais. Très mobile derrière l’attaquant, il multiplie les décrochages, combine parfaitement avec Thauvin et se retrouve régulièrement à l’origine des situations dangereuses. Son activité est récompensée à la 36e minute lorsqu’il ouvre le score d’un enchaînement aussi rapide que précis, permettant à Lens de rentrer aux vestiaires avec l’avantage. Moins influent après la pause, il commence à payer ses nombreux efforts et se montre plus discret dans les derniers mètres. Il est remplacé par Kadile (68e), pour apporter davantage de percussion et de vitesse sur le côté gauche.

- Édouard (5): moins en vue que ses deux partenaires d’attaque, il joue néanmoins un rôle précieux dans la conservation du ballon et la construction des offensives lensoises. Malgré seulement deux occasions en première période, il se distingue surtout par son jeu dos au but, utilisant son physique pour résister aux défenseurs et servir de point d’appui à ses partenaires. Très solide dans les duels, il multiplie les remises et les déviations pour réorienter le jeu, tout en attirant régulièrement plusieurs adversaires afin de libérer des espaces. Généreux dans ses déplacements, il effectue un important travail de l’ombre, même s’il manque de présence dans les situations de finition. Il est remplacé par Ivanović (68e), pour apporter davantage de vitesse et de profondeur sur les contre-attaques nodistes.

Olympique Lyonnais

- Greif (7) : le gardien a longtemps permis à l’OL d’espérer grâce à une prestation de haut niveau. Il s’est d’abord illustré avec une énorme parade devant Sotoca (12e), avant de repousser une tentative de Thauvin (44e) et de sauver une nouvelle fois les siens juste avant la pause (45e). Impuissant sur l’ouverture du score, il a terminé la rencontre avec huit arrêts. Une performance remarquable, malheureusement insuffisante pour éviter la défaite lyonnaise.

- Athekame (4,5) : après des débuts convaincants à l’OL, le Suisse a connu sa première soirée difficile en Ligue 1. Malgré une position souvent haute, il a manqué de précision dans ses centres et n’a pas suffisamment pesé offensivement, même s’il a su trouver Merah sur une action décisive. Défensivement, il a en revanche été fautif sur l’ouverture du score et a manqué de vigilance au marquage sur le deuxième but lensois.

- Bacher (5,5) : en l’absence de Niakhaté, le défenseur a tenté de maintenir la solidité de l’arrière-garde lyonnaise malgré les difficultés collectives. Il a toutefois souffert face à l’intensité lensoise et a fini par céder sur le deuxième but, comme le reste de la défense. Il a néanmoins montré du caractère en fin de rencontre en récupérant un ballon important (88e).

- Kluivert (3) : chargé de pallier l’absence de Niakhaté, le Néerlandais n’a pas réussi à rassurer sa défense. Il a multiplié les approximations techniques et commis une grosse erreur de marquage sur le but de Sotoca. Juste avant la pause, il a également manqué son intervention devant Edouard (45e), passant tout près de concéder un but gag. Une prestation particulièrement compliquée.

- Abner (3,5) : le Brésilien a vécu une soirée difficile face à Thauvin, éprouvant de grandes difficultés à contenir son adversaire et à se montrer juste techniquement. Une perte de balle dangereuse a notamment offert la première occasion lensoise de la rencontre. Contraint de rester bas face à la pression adverse, il n’a pas non plus réussi à apporter offensivement.

- Morton (3) : l’Anglais est passé à côté de sa rencontre, enchaînant les erreurs à la relance, dont une qui a failli coûter cher à l’OL (25e). En difficulté dès la première période, il a semblé encore moins à l’aise après la pause, notamment sur le plan physique lorsque les Sang et Or ont clairement dominé les débats. Une prestation décevante pour le milieu lyonnais. Remplacé par Tessmann (79e)

- Bidstrup (3) : à l’image de l’entrejeu lyonnais, le Danois a éprouvé de grandes difficultés à conserver le ballon et à résister à l’impact lensois. Ses approximations techniques, notamment dans la relance, ont empêché l’OL de ressortir proprement le ballon. Peu influent offensivement, il n’a pas réussi à peser sur la rencontre. Remplacé par Nartey (62e).

- Sulc (4) : aligné dans un rôle de faux numéro neuf, le Tchèque a été discret en première période, peinant à se rendre disponible et à peser sur la défense adverse. Il s’est davantage montré après la pause avec une frappe puissante qui a obligé Risser à intervenir (48e), sans toutefois parvenir à relancer l’OL. Remplacé par Merah (79e), qui a apporté davantage de dynamisme et réduit l’écart.

- Tolisso (3) : parfaitement neutralisé par le bloc lensois, le capitaine lyonnais n’a pas réussi à prendre le jeu à son compte. Positionné derrière Sulc, qui a permis au bloc lensois de pouvoir progresser vers l’avant, il a manqué de fraîcheur et d’inspiration pour déstabiliser l’entrejeu adverse et alimenter ses partenaires offensifs. Malgré les changements opérés au milieu, il n’a pas su inverser la tendance.

- Nuamah (4) : remuant en début de rencontre, le Ghanéen a progressivement perdu de son influence après le premier quart d’heure. Ses déplacements entre le côté droit et l’axe ont permis quelques permutations offensives, mais il s’est peu à peu effacé, manquant de percussion pour faire des différences. Remplacé par Boudache (71e), qui a signé une entrée intéressante.

- Openda (4,5) : malgré quelques accélérations intéressantes, notamment sur le côté gauche, le Belge a peiné à se montrer dangereux et n’a que rarement été en mesure d’inquiéter Risser. Trop peu servi ou trouvé dans de bonnes conditions, il n’a pas réussi à peser sur la défense lensoise. Contraint de sortir sur blessure, il a cédé sa place à Nakamura (63e), auteur d’une entrée convaincante et passé tout près d’être décisif.