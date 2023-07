Le Real Madrid cède Carlos Dotor au Celta

Très critiqué en Espagne après la saison 2022/2023 du Celta de Vigo, Luis Campos, le conseiller sportif de l’écurie galicienne, s’active pour redresser la barre. Dans cette optique, Vigo peut se targuer d’un nouveau renfort. Milieu de terrain et capitaine du Real Madrid Castilla, Carlos Dotor quitte ainsi les Merengues pour rejoindre les Célticos.

«Le Real Madrid C. F. et le RC Celta ont convenu du transfert du joueur Carlos Dotor. Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Dotor et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de sa vie», précise le communiqué de la formation madrilène.

Mercato : l’été très agité de Luis Campos à Vigo