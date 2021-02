Les exigences XXL de David Alaba

Le Real Madrid semblait tenir le bon bout pour David Alaba. En fin de contrat du côté du Bayern Munich où il ne prolongera pas, l'Autrichien de 28 ans aurait dit oui à la Casa Blanca, d'après la presse espagnole. Un accord sur un bail de 4 ans, assorti à un salaire de 11 M€ était sur le point d'être bouclé. Sauf que le temps passe et la situation devient un peu plus floue. Chelsea et Manchester City n'ont pas encore rendu les armes.

Le défenseur tente lui de faire grimper les enchères. D'après les informations d'ESPN et du Telegraph, David Alaba demanderait à ses courtisans un salaire de 22 M€ par saison, soit environ 1,8 M€ par mois, et un contrat de 5 ans. Une somme énorme, notamment pour le Real Madrid, alors que la plupart des clubs européens cherchent à faire des économies dues à la crise.