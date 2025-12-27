Menu Rechercher
Manchester City : Rodri de retour dans le groupe face à Nottingham Forest

Rodri avec Manchester City @Maxppp
Nottingham 1-2 Man City

L’attente fut longue, mais c’est enfin fini pour Rodri. Le Ballon d’Or France Football 2024, qui a vu son début de saison être tronqué suite à une blessure à l’ischio, est sur le banc de Manchester City qui se déplace à Nottingham Forest ce samedi en Premier League (13h30).

La veille, Pep Guardiola avait déjà indiqué que le milieu espagnol de 29 ans était revenu sur la voie du retour. « Rodri se sent mieux. Disponible pour Forest ou non ? Nous déciderons après », avait-il précisément révélé en conférence de presse. S’il entre en jeu au City Ground, Rodri disputerait alors ses premières minutes depuis le 2 novembre dernier, contre Bournemouth (3-1).

Voir tous les commentaires (1)
