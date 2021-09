Lens - Lille : les acteurs réagissent aux incidents lors du derby du Nord

Si le derby du Nord a vu la victoire historique de Lens aux dépens de Lille (1-0), plus de quinze ans après son dernier succès face aux Dogues, la rencontre a également été marquée par des incidents regrettables. Après le sulfureux Nice-OM à l'Allianz Riviera, supporters lensois et lillois se sont affrontés à la mi-temps, ce samedi à Bollaert. Des débordements, un envahissement de terrain et une cellule de crise décidant finalement de reprendre la rencontre après 45 minutes d'interruption. Une bien mauvaise publicité pour la Ligue 1. À l'issue de la rencontre, plusieurs acteurs de la rencontre sont revenus sur ces tristes événements, à commencer par Jocelyn Gourvennec présent en conférence de presse.

«On nous a juste dit qu'il y avait un envahissement. Cela s'est fait une fois qu'on était rentré aux vestiaires. Je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé, pourquoi cela s'est déroulé comme ça. On a été tenu informés par les délégués et Benoît Millot, qui a reçu les entraîneurs et les capitaines. C'était un peu long, cela a coupé la mi-temps. Il a fallu refaire un échauffement, ce n'était pas idéal. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessé car ce n'est pas l'esprit des derbys qu'on aime. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé je ne vais pas me prononcer là-dessus. S'il y a eu des fautes, la Ligue prendra ses dispositions, comme elle le fait tout le temps.» Du coté de Lens, Jean-Louis Leca et Franck Haise préfèrent retenir la performance du jour même si le gardien des Sang et Or a tenu à rappeler que ces échauffourées ne pouvaient avoir leur place dans un stade de football : «nous étions concentrés sur le jeu. C'est sûr que ça a duré plus longtemps que d'habitude. Mais on s'est vite remis en selle pour se préparer. On nous a dit qu'il y avait eu quelques incidents entre supporters, que l'on se concentrait sur nous et que nous allions reprendre. C'est toujours embêtant quand, dans un stade de foot, des supporters en viennent aux mains. Eux aussi ont un exemple à donner, car il y a des enfants dans les stades de football.»