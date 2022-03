JT Foot Mercato : le PSG en plein chantier

La suite après cette publicité

La short-list du PSG pour remplacer Leonardo

Le PSG va vivre un tournant dans son histoire. Le nouvel échec en Ligue des Champions va obliger le club parisien à faire peau neuve. Si Nasser al-Khelaïfi ne devrait pas être inquiété, Leonardo, le directeur sportif pourrait en faire les frais. Selon le Daily Telegraph, le club parisien a déjà ciblé son remplaçant. C'est Michael Edwards qui fait figure de favori. L'Anglais, aujourd'hui libre de tout contrat, s'est fait connaître aux yeux de la planète football en réussissant un excellent travail ces dix dernières années du côté de Liverpool. Un CV solide, mais il n'est pas le seul a être courtisé. Selon nos informations, les Rouge-et-Bleu sont entrés en contact avec Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham. Mais c'est loin d'être fait, car comme nous vous l'avions révélé, le Qatar a un rêve. Et il se nomme Arsène Wenger. C'est l'objectif numéro 1, mais l'ancien coach des Gunners ne sera pas facile à attirer.

Les confessions touchantes de Neymar

Comme tous ses coéquipiers, Neymar a très mal vécu la nouvelle humiliation du PSG sur la scène européenne. Mais contrairement aux autres - à l'instar de Messi -, le Brésilien a été désigné comme le principal responsable. Il avait notamment été pris à parti par le public du Parc des Princes lors de la rencontre en championnat face à Bordeaux (3-0). L'intéressé est revenu sur cet épisode douloureux à l'occasion d'un évènement organisé par son sponsor. «Ça a été des jours compliqués, des semaines compliquées pour nous. Nous ne voulions pas perdre. On n'est pas là pour ça, on ne l'a pas programmé. Personne n'a levé le pied pour ça. Plutôt l'inverse. Nous nous sommes consacrés, nous nous sommes engagés et entraînés pour rechercher cela. Je suis revenu d'une blessure en donnant ma vie pour être présent à ce moment-là. Quitte à perdre, mais au moins, ce serait avec l'équipe», a-t-il confié. Un message probablement destiné aux supporters parisiens.

Patrice Evra va monter sur un ring de boxe

Patrice Evra va enfin avoir l'occasion de replacer son célèbre high kick. Non ce ne sera pas sur un terrain, car il a tiré sa révérence en 2018. Mais bien sur un ring de boxe, oui oui. L'ancien latéral gauche de Manchester United est à l'affiche d'un combat de boxe face au Youtubeur anglais Adam Saleh dans le cadre de la Boxstar, spécialisé dans les duels de célébrités. L'évènement sera organisé le 30 avril prochain à l'O2 Arena, l'une des plus grandes salles omnisports de Londres. À 40 ans, c'est une reconversion étonnante pour Patrice Evra, même s'il s’entraîne depuis quelques mois avec des professionnels.