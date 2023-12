OL : la mise au point musclée d’Alexandre Lacazette après l’éviction de Fabio Grosso

L’OL est toujours dernier, mais l’OL montre des signaux positifs. En déplacement dans l’Artois ce samedi pour y défier des Lensois fraîchement giflés par Arsenal en Ligue des Champions (6-0), les Gones se sont inclinés (3-2) au terme d’une rencontre animée, agréable et relativement équilibrée, pour une fois. S’ils nous avaient habitués à lever le pied au moindre vent contraire depuis le début de saison, ils auront eu le mérite de faire trembler les Lensois jusqu’à la dernière seconde aujourd’hui. Des signaux positifs pour la première de Pierre Sage, nommé au débotté après le renvoi surprise de Fabio Grosso en début de semaine. Présent au micro de Prime Vidéo après la rencontre, Alexandre Lacazette a d’ailleurs souligné les valeurs affichées par ses coéquipiers, et surtout, la bonne prestation collective de l’OL.

La suite après cette publicité

«On a fait des matches très très nuls, et ce soir je pense qu’on n’était pas si nul que ça, on avait des intentions, des idées… Il y a eu un fait de match à noter, c’est dommage parce que ce n’est pas en notre faveur, mais on ne va pas se cacher derrière ça, a insisté le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Je pense que dans l’animation c’était beaucoup mieux, il y a beaucoup de choses à retenir de ce match mais encore une fois, nous ne sommes pas récompensés de nos efforts. On sort déçu de ce match, on y a cru jusqu’a bout et je pense qu’un nul était équitable. Ca fait mal mais on va devoir tourner la page et continuer.»

À lire

OL : Pierre Sage est confiant pour la suite

Alexandre Lacazette met les choses au clair sur sa situation

Forcément, l’attaquant de 32 ans a également profité du moment pour évoquer l’actualité brûlante à son sujet. Ces derniers jours, le quotidien régional Le Progrès avait fait état d’une volonté de l’OL de se séparer du joueur, en plus de Corentin Tolisso. La raison ? Un rendement trop famélique des deux joueurs formés au club, et en total décalage avec le salaire copieux dont ils bénéficient depuis leur retour à l’été 2022. Propulsé sur le banc lors des derniers matches, l’idée de divergences avec Fabio Grosso avait également fait surface dans l’esprit de l’ex-Gunner.

La suite après cette publicité

«J’ai toujours eu du respect pour mes coachs, j’entends beaucoup de choses mais je préfère rien dire parce que c’est facile de parler, de lancer des rumeurs pour que tout le monde y croit, a pesté Alexandre Lacazette au micro de Prime Video. Maintenant, je pense que le directeur parlera bientôt pour souligner ce qu’il s’est passé et les gens comprendront mieux, plutôt que de mettre la faute sur nous, les lyonnais, et les cadres de cette équipe.» Pas de faux-fuyants, au moins, c’est clair. Désormais, les yeux sont rivés sur mercredi et un déplacement à Marseille, où un succès serait forcément le bienvenu et favoriserait l’enclenchement d’une nouvelle dynamique.