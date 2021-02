La nouvelle soirée de dingue d'Erling Braut Haaland

La suite après cette publicité

Depuis plus d'un an maintenant, les superlatifs manquent concernant Erling Braut Haaland. Après avoir émerveillé le football européen sous les couleurs du Red Bull Salzbourg, l'international norvégien fait le bonheur du Borussia Dortmund. Ce mercredi, il était en lice, avec le club de la Ruhr, pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Et le déplacement était périlleux puisque c'était en Andalousie pour affronter le Sevilla FC.

Les hommes de Lopetegui restaient, avant cette confrontation, sur sept rencontres sans encaisser le moindre but, mais cela ne fait pas peur au fils de celui qui s'était embrouillé avec Roy Keane. Après l'ouverture du score de Suso et l'égalisation de Mahmoud Dahoud, Haaland a remis la cape de superhéros. Il a inscrit deux buts en moins de vingt minutes (27e et 43e) pour mettre son équipe sur de bons rails et lui permettre de remporter ce match à l'extérieur sur le score de trois buts à deux (De Jong a réduit l'écart à la 84e).

« C’est toujours agréable quand quelqu’un vous veut »

À seulement vingt années, l'avant-centre affole les compteurs. Il a joué seulement 13 rencontres de Ligue des Champions et a déjà inscrit 18 réalisations (une moyenne hallucinante de 1,4 but par match). En championnat, cette saison, ce n’est pas mal non plus. Alors que son équipe est en difficulté, que Lucien Favre a été remercié en fin d'année, il a marqué quinze réalisations alors qu'il n'a joué que seize rencontres, n'en manquant que 5 sur blessure.

On parlait de Kylian Mbappé mercredi matin, ce jeudi, c'est autour d'Haaland. Comme si le monde tournait dorénavant autour de ces deux cracks alors que les soirées de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo sont à oublier. Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, le jeune crack a botté en touche : « c’est toujours agréable quand quelqu’un vous veut ». C'est agréable, oui, peut-être un peu moins pour le Sevilla FC, qui n'a pas forcément envie de le rencontrer deux fois par an en Liga...