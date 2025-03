Le président de la Commission fédérale de l’arbitrage s’insurge de la banderole contre Adrien Rabiot

C’est une polémique qui a pris une large ampleur ces derniers jours. Dimanche dernier, lors du Classique entre le PSG et l’OM, Adrien Rabiot a été violemment pris pour cible par un tifo du Parc des Princes. Alors que les insultes inscrites sur cette banderole visaient notamment sa famille, nombreux sont les acteurs à s’indigner, notamment Kylian Mbappé. Invité de RTL Matin, Éric Borghini, président de la Commission fédérale de l’arbitrage, a lui aussi vivement réagi à cette affaire : « ce qu’il s’est passé est indigne. C’est inadmissible. C’est tout à fait anormal que des tifos ou des banderoles de cette importance puissent pénétrer dans le stade sans que le directeur du stade ou le directeur de la sécurité n’ait été informé. »

Pour Borghini, cette situation révèle un problème plus large dans la gestion des clubs et des stades. Selon lui, un encadrement plus strict et pointer du doigt les responsabilités des dirigeants des écuries concernées dans ce type de situation est nécessaire : « il y a une réglementation à préciser. […] Là où il faut intervenir, c’est sur le véritable patron du club, c’est-à-dire le président. » Une prise de position qui ne devrait pas manquer de faire réagir, tant la situation génère de commentaires depuis quelques jours.