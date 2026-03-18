Chelsea : Liam Rosenior en pleine tempête !

La double confrontation très attendue entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, fruit d’une rivalité renaissante depuis la Coupe du Monde des Clubs l’été dernier, avait tout pour captiver les amateurs de football européen. Mais ce qui devait être un rendez-vous excitant s’est transformé en humiliation collective pour les Blues. Après une première manche disputée au Parc des Princes où le PSG avait infligé une sévère correction (5-2), le match retour à Stamford Bridge hier soir n’a été qu’une confirmation. En à peine 13 minutes, Chelsea s’est retrouvé dos au mur, avec deux buts encaissés coup sur coup par ses bourreaux et le moral en lambeaux. Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola ont inscrit les buts décisifs, avant que Senny Mayulu ne parachève la débâcle en seconde période, scellant une élimination sans appel des Londoniens (0-3, 8-2 sur l’ensemble des deux matchs). La mission remontada s’est donc soldée par un fiasco retentissant pour Chelsea.

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À Stamford Bridge, l’ambiance est rapidement devenue électrique… mais pas pour les bonnes raisons. Dès le premier quart d’heure, les supporters ont compris que leur équipe n’avait aucune chance de renverser la situation et ont commencé à exprimer leur mécontentement de la manière la plus claire avec des huées incessantes, des chants sarcastiques et un flux constant de spectateurs quittant le stade avant même la mi-temps. Tout le monde en prenait pour son grade côté Blues. Les changements opérés par Liam Rosenior, notamment la sortie de Sarr pour Acheampong et le triple remplacement de Cole Palmer, João Pedro et Enzo Fernandez, n’ont fait qu’exacerber la frustration. Comme le relatait le Sun, «Les supporters de Chelsea, furieux, affirment que le club ne prend pas les choses au sérieux après un triple changement catastrophique». Le coup de théâtre final fut le troisième but inscrit par Mayulu à peine deux minutes après ces changements, déclenchant le départ massif des fans et laissant le terrain aux Parisiens pour une victoire sans contestation.

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Liam Rosenior pointé du doigt

La presse anglaise ne s’est pas privée de fustiger Liam Rosenior et ses hommes. Selon le Daily Mail, «la déroute 8-2 sur l’ensemble des deux matchs de Chelsea face à un PSG impitoyable et intraitable a été brutale et a révélé toute la désorganisation de l’équipe». L’article souligne la différence abyssale entre une équipe parisienne disciplinée et un Chelsea chaotique, où les erreurs individuelles se cumulent à un manque de cohérence tactique. Le journal anglais n’hésite pas à qualifier la performance des Blues de «démonstration éclatante de ce qui peut arriver lorsqu’on oppose un ensemble de joueurs exceptionnels à un club désorganisé et chaotique». Même si certains points positifs subsistent, notamment l’indulgence de la Premier League, le constat reste que l’ancien coach de Strasbourg a été humilié une seconde fois en sept jours, incapable de rétablir un minimum de solidité défensive ou de structure de jeu. Sky Sports se paye même Rosenior : «compte rendu de la déroute de Chelsea face au PSG (8-2 sur l’ensemble des deux matchs) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions ; les tenants du titre s’imposent 3-0 face aux Blues au match retour et se qualifient pour les quarts de finale où ils affronteront Liverpool ou Galatasaray ; les joueurs de Chelsea ont été hués à la mi-temps et au coup de sifflet final, les changements effectués par Liam Rosenior ayant suscité des railleries».

Le Guardian va plus loin, soulignant que l’échec dépasse le simple score. Le journaliste Jonathan Wilson écrit : «Chelsea a été surclassé de façon embarrassante… un score cumulé de 8-2 est une véritable humiliation. Liam et Chelsea, sur LinkedIn, n’ont plus d’excuses pour justifier leur défaite humiliante face au PSG». Le quotidien britannique insiste sur les choix tactiques désastreux de Rosenior, notamment le placement inhabituel de Sarr à l’arrière droit, qui a permis à Kvaratskhelia d’ouvrir le score dès la sixième minute. «Quelques sifflets sporadiques se sont fait entendre du côté des supporters de Chelsea, et l’impression générale est que l’ambiance se retourne déjà contre Liam Rosenior. Son style impeccable, ses lunettes à la mode, ses baskets neuves, son sérieux, son jargon managérial et ses allées et venues théâtrales dans sa zone technique semblaient incongrus à Stamford Bridge». La faiblesse de Chelsea ne réside pas uniquement dans les erreurs individuelles, mais dans une incapacité systémique à contenir une équipe adverse méthodique et implacable. Entre les banderoles rappelant la victoire passée à la Coupe du monde des clubs et les spectateurs quittant Stamford Bridge en masse, l’image de la débâcle est complète. Pour la presse, après cette double humiliation face au PSG, la patience envers Rosenior semble déjà épuisée et les appels au changement se font de plus en plus pressants. On peut dire que Todd Boehly a le Blues du businessman…