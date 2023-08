L’OM prête Ruslan Malinovskyi au Genoa !

La suite après cette publicité

Entre Ruslan Malinovskyi et l’Olympique de Marseille, l’histoire d’amour a été courte et intense. Elle a commencé à l’été 2022. L’Ukrainien avait été approché par les Phocéens, qui avaient réussi à le séduire. Mais l’Atalanta Bergame avait fermé la porte. Six mois plus tard, la Dea l’avait finalement ouverte et Malinovskyi avait rejoint les pensionnaires de l’Orange Vélodrome sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire.

Une option estimée à 10 M€ (+ 3 M€ de bonus). Mais le footballeur âgé de 30 ans n’a pas vraiment réussi à s’intégrer au sein de l’équipe dirigée alors par Igor Tudor. En 23 apparitions toutes compétitions confondues, dont 16 en tant que titulaire, il a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive. Insuffisant pour l’OM qui a beaucoup investi sur lui. Loin d’être convaincus, les Olympiens ont décidé de s’en séparer cet été 2023.

Malinovskyi de retour en Italie

Rapidement, le Torino s’est positionné comme révélé sur notre site. Malgré les démentis du président piémontais, son club a bien négocié avec Marseille. Mais le deal n’est pas allé au bout. Besiktas a aussi tenté une offensive. Mais l’Ukrainien n’était pas vraiment emballé. Il l’était beaucoup plus quand Monza, Bologne et le Genoa sont venus frapper à sa porte, puisque sa priorité était de revenir en Italie.

Et c’est l’écurie basée à Gênes qui a raflé la mise. Elle vient d’officialiser son arrivée sur ses réseaux sociaux. De son côté, l’OM a également confirmé son départ. «Bonne chance Ruslan Malinovskyi. L’international ukrainien évoluera cette saison du côté du Genoa, où il est prêté avec une option d’achat», précise le club marseillais. A noter que ce prêt pourra rapporter 11 M€, si l’option d’achat est levée comme révélé par nos soins. Une bonne nouvelle pour Marseille qui doit dégraisser d’ici la fin du mercato.